¿Qué Tendremos Para la Elección de 2027?

Fernando Díaz Naranjo*

Los procesos electorales son ejercicios democráticos en donde se renueva el poder político a cargo de las y los ciudadanos quienes, con su derecho al voto, determinan el rumbo de nuestra nación en los próximos años en distintos niveles de gobierno.

Por ello, las elecciones son para la ciudadanía una gran oportunidad de encauzar sus necesidades y sus demandas, pero para nuestra nación implican una gran oportunidad de fortalecer nuestro sistema democrático.

En este sentido, ¿Qué esperar para 2027? De entrada, las elecciones programadas para 2027 serán muy complejas por distintos factores. Primero, a nivel federal se renovará la Cámara de Diputadas y Diputados; a nivel local 17 gubernaturas estarán en disputa, más de la mitad de los estados de la República; en 31 entidades federativas se renovarán los congresos locales, lo que seguramente reconfigurará el mapa político del país. Asimismo, un importante número de autoridades municipales serán electas, así como las alcaldías de la Ciudad de México.

Por si hiciera falta dotar de mayor complejidad la jornada electoral de 2027, hasta el momento sigue en pie la celebración de elecciones judiciales, es decir, donde la ciudadanía podrá elegir a personas juzgadoras de diversas instancias jurisdiccionales que, si el Legislativo no decide otra cosa, traerá múltiples complejidades operativas y logísticas de empatarlas con las elecciones políticas.

2027 implica también que llegaríamos con un listado nominal de personas electoras arriba de los 100 millones de registros y una dura prueba para nuestra democracia será observar si ante la magnitud de estos procesos electorales será correspondida con una importante participación ciudadana. Los registros de pasadas elecciones implican un retroceso en la participación de las personas electoras en las llamadas «elecciones intermedias».

Otro ingrediente importante, podría ser, salvo lo que determine el INE o en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es la participación de nuevos partidos políticos nacionales que, en su caso, multiplicarían el número de opciones políticas que tendría la población a elegir.

Sobre las reglas del juego electoral, muy probablemente el Legislativo estará aprobando una nueva Reforma Electoral en donde, entre otros aspectos cambiarían algunas circunstancias relacionadas con la representación de diputaciones por el principio de representación electoral, los alcances en la fiscalización y rendición de cuentas de los actores políticos, las atribuciones del INE, las reglas de competencia electoral, entre otros aspectos en el que 2027 será la prueba de fuego de una nueva normativa electoral federal que, seguramente, tendrá múltiples implicaciones en las legislaciones electorales locales.

Las elecciones de 2027 darán la oportunidad a las y los mexicanos residentes en el extranjero de participar en la elección de múltiples cargos de elección popular. En 10 estados podrán participar en la elección del Poder Ejecutivo local, así como cuatro diputaciones migrantes en distintas entidades lo que fortalece los derechos políticos y electorales de nuestros connacionales.

Para los procesos electorales locales, el INE estará designando cuatro presidencias y 18 consejerías en 16 entidades federativas, es decir, los cargos más importantes en cada entidad que determinan la organización y desarrollo de las elecciones en cada uno de los estados.

El INE tendrá próximamente tres nuevas consejerías electorales cuyo proceso para la determinación de las personas aspirantes que cumplan los requisitos de ley se encuentra en marcha.

Estos y otros elementos son algunos aspectos que tendremos a la vista rumbo al 2027. Como podemos observar serán elecciones complejas, con nuevas reglas, a lo mejor nuevos actores y seguramente competidas lo que podría implicar elecciones con altos litigios ante los órganos jurisdiccionales.

Independientemente de ello, esperamos que nuestra democracia se fortalezca. Sun

*Analista político