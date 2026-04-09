Sed de Gigabytes: Impacto Ambiental de los Grandes Centros de Datos

Pablo Necoechea*

Cada vez que un usuario le pide a una Inteligencia Artificial que redacte un correo, genere una imagen o analice un texto, la mente proyecta un proceso casi mágico, etéreo y limpio, flotando en lo que poéticamente se conoce como «la nube». Sin embargo, esa nube tiene un ancla física, pesada y sorprendentemente voraz: los grandes centros de datos. Hoy, en pleno 2026, el crecimiento desbordado de la IA exige quitarle el velo romántico a la tecnología para enfrentar su crudo impacto ambiental, una advertencia en la que la comunidad científica y los recientes reportes climáticos globales han sido categóricos.

Las cifras más actuales son alarmantes. De acuerdo con proyecciones consolidadas para este año, la energía demandada por los centros de datos a nivel global superará los 1,050 teravatios-hora (TWh). Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a más de cuatro veces el consumo eléctrico anual de un país entero como España. Pero el apetito de estos gigantes no es sólo eléctrico; también es profundamente hídrico. Ejecutar apenas entre 10 y 50 consultas en una plataforma de IA de última generación consume en promedio 500 mililitros de agua —el equivalente a una botella de plástico pequeña— evaporados en los sistemas de enfriamiento de los servidores. A nivel global, la cifra se traduce en cientos de miles de millones de litros de agua dulce sacrificados en el altar del procesamiento de datos.

En México, esta crisis aterriza con sus propias y dolorosas contradicciones. El país se ha posicionado ávidamente como el gran hub tecnológico de América Latina, atrayendo inversiones que superarán los 18,000 millones de dólares en los próximos cinco años, empujando la demanda eléctrica para infraestructura digital a 1.5 gigavatios hacia 2030. Se celebra como un triunfo la llegada de los titanes de la tecnología, pero a menudo se ignoran las facturas ambientales. Regiones como Querétaro, el Bajío y el Valle de México, que ya sufren un estrés hídrico severo, están albergando infraestructuras de hiperescala que pueden devorar hasta dos millones de litros de agua al día por cada instalación de 100 MW. Desde la perspectiva ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza), cabe preguntar: ¿tiene sentido destinar el equivalente al consumo diario de 6,500 hogares mexicanos para mantener fríos unos servidores mientras las comunidades enfrentan tandeos, recortes y sequías extremas?

Más preocupante aún resulta el histórico rezago en la transición energética nacional. Mientras en sus matrices internacionales las corporaciones presumen metas de neutralidad de carbono, en la práctica mexicana, la incapacidad de la red eléctrica para proveer energía limpia a la velocidad que exige el boom tecnológico ha propiciado un secreto a voces: muchos desarrolladores se están sosteniendo con fuentes fósiles, gas y diésel. Se impulsa la inteligencia artificial del siglo XXI quemando los combustibles contaminantes del siglo pasado. Este choque ya está incubando una nueva ola de conflictos socioambientales con comunidades locales que no solo compiten por agua y electricidad, sino que padecen el impacto territorial de estas megainstalaciones.

La verdadera sostenibilidad, como dicta el rigor corporativo, no permite atajos ni lavados de cara (greenwashing). Es inaceptable que en México buena parte de esta infraestructura opere bajo marcos regulatorios laxos, eximida de la obligación de transparentar rigurosamente sus huellas hídricas y de carbono. La tecnología debería ser la gran aliada para mitigar la crisis climática, no su aceleradora.

El desarrollo digital es, indiscutiblemente, un pilar para la competitividad económica, pero resulta inviable firmarle un cheque en blanco a expensas de la disponibilidad de recursos vitales. Es apremiante exigir una regulación estricta, la adopción de tecnologías de recirculación de agua en bucle cerrado y garantías reales de suministro renovable. La «nube» no puede seguir secando y oscureciendo el futuro ecológico; ha llegado la hora de demandar una innovación que, además de artificialmente inteligente, sea verdaderamente responsable. Sun