EL QUINTO PODER DE MEXICO

Seguridad en Chiapas: una Responsabilidad Compartida que se Construye Desde el Territorio: Secretaria de Gobierno

Ernesto L. Quinteros

La seguridad no es un concepto abstracto ni una tarea exclusiva de una sola autoridad; es, en esencia, una responsabilidad compartida que exige coordinación, compromiso y presencia real en el territorio.

La reciente gira de trabajo en la región Soconusco de la secretaria general de Gobierno, Dulce María Rodríguez Obando, deja ver con claridad que la gobernabilidad en Chiapas se está apostando desde una lógica distinta: cercana, articulada y con enfoque social.

Hay que decirlo, hay muchos delitos del orden federal que deben de combatirse mediante esa coordinación de los tres niveles de Gobierno.



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Por eso las llamadas Mesas de Paz representan hoy uno de los instrumentos más relevantes en esta estrategia. No son solo reuniones protocolarias; son espacios donde convergen autoridades federales, estatales y municipales para analizar problemáticas concretas y tomar decisiones coordinadas. En regiones complejas como la sierra y la costa, donde confluyen factores sociales, económicos y geográficos, este tipo de mecanismos se vuelve indispensable. La seguridad, entendida de forma integral, no puede construirse sin diálogo ni sin la suma de voluntades.Sin embargo, es importante no caer en una visión simplista. La seguridad no se limita al combate directo a la delincuencia; implica también atender las causas que la generan. En este sentido, el enfoque social que ha planteado la Secretaría de Gobierno es clave. Programas como la alfabetización, mencionados durante la gira, no suelen vincularse de manera inmediata con la seguridad, pero en el fondo representan una herramienta poderosa para la prevención. Una persona con acceso a educación tiene mayores oportunidades, toma decisiones informadas y se aleja de contextos de vulnerabilidad.Aun así, los desafíos son evidentes. La violencia de género sigue siendo una herida abierta en la sociedad chiapaneca y nacional. El reconocimiento del problema por parte de la autoridad no es menor, pero tampoco suficiente. Se requiere fortalecer la cultura de la denuncia, garantizar el acceso a la justicia y, sobre todo, trabajar desde el núcleo social para erradicar patrones que perpetúan estas violencias. Aquí, nuevamente, la responsabilidad es compartida: instituciones, familias y sociedad deben actuar en conjunto.En materia de seguridad pública, el mensaje también ha sido claro. El Gobierno encabezado por Eduardo Ramírez ha fijado una postura de cero tolerancia a la corrupción, entendiendo que no puede haber gobernabilidad sin confianza ciudadana. La limpieza institucional es un paso necesario para fortalecer cualquier estrategia de seguridad, pues la impunidad interna debilita cualquier esfuerzo externo.Otro elemento que no puede ignorarse es el contexto migratorio en la frontera sur. Chiapas, y particularmente el Soconusco, enfrentan una dinámica constante de movilidad humana que plantea retos adicionales en materia de seguridad y atención social. La coordinación con organismos internacionales refleja que el fenómeno no puede abordarse de manera aislada, sino con una visión humanitaria y ordenada.La visita de la titular de la Secretaría de Gobierno a la región no debe verse únicamente como un acto político, sino como una señal de continuidad en el trabajo institucional. La presencia en territorio, el diálogo directo y el seguimiento a las problemáticas locales son factores que fortalecen la gobernabilidad. En un Estado con profundas desigualdades y retos históricos, la cercanía del gobierno es un elemento que puede marcar diferencia.En fin, sin duda la visita de la Secretaria de Gobierno de Chiapas, Dulce María Rodríguez Obando a la región costa de Chiapas fue más que fructífera.Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.¡Ánimo!Comentarios y denuncias:loque46@hotmail.comVisita:www.elorbe.comFacebook:elquintopoderdemexico.com