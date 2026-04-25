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Secretaría de Seguridad del Pueblo Instala Mando Único en Suchiate

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*Para Reforzar la Seguridad en la Frontera con Guatemala

Suchiate; 24 de Abril de 2026.- Con el firme compromiso de reforzar las acciones operativas de seguridad en la región Soconusco, el subsecretario de Seguridad, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, en representación del titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto al presidente municipal de Suchiate, Elmer Jesús Vázquez Gallardo, llevó a cabo la instalación del Mando Único de este municipio, que estará a cargo del comandante Francisco Javier Basurto Toledo.
Acompañado del director de la Guardia Estatal Fronteriza, Agustín Iván Prado Zepeda; del secretario de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, Manuel Alejandro Lluch García; y del comandante de la Base de Operaciones Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Miguel Ruiz Durán, Serrano Escobedo expresó que en seguimiento de las instrucciones del titular de SSP, desde los ayuntamientos se está fortaleciendo la comunicación y coordinación interinstitucional para garantizar la paz en todo el territorio chiapaneco con presencia real y permanente.
“En representación del titular de SSP, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, hoy en Suchiate, donde inicia la patria, estamos instalando el Mando Único que estará a cargo del comandante Francisco Javier Basurto Toledo. El mensaje es claro, trabajar de la mano con las y los presidentes municipales para consolidar la paz en cada colonia, en cada ejido y cada comunidad”, declaró.
Finalmente, el subsecretario de Seguridad resaltó que en la Nueva ERA que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y con el liderazgo del secretario Óscar Alberto Aparicio Avendaño, la estrategia de Mandos Únicos, representa una suma de esfuerzos con autoridades de los tres niveles de Gobierno para mantener a Chiapas entre los Estados más seguros del país. Boletín Oficial

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