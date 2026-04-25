Se Agrava Crisis Institucional en el CONALEP 325 Tapachula

* Padres Señalan Abusos, Omisiones y Ambiente Hostil.

Tapachula, Chiapas; 24 de Abril del 2026.- Padres de familia del plantel CONALEP 325 en Tapachula alzaron la voz ante lo que describen como una serie de irregularidades que, aseguran, están impactando de forma negativa tanto en la formación académica como en la estabilidad emocional de los alumnos.

De acuerdo con diversos testimonios, una de las principales inconformidades recae en el delegado sindical del SUT CONALEP, Carlos “N”, a quien acusan de mantener una actitud autoritaria hacia estudiantes y tutores. Según los denunciantes, el funcionario habría tomado decisiones como la suspensión de alumnos sin apego a los procedimientos establecidos ni autorización formal de la Dirección del plantel.

Las críticas también alcanzan a la directora, Karina “N”, a quien señalan de falta de transparencia y de no intervenir ante los conflictos internos. Padres de familia consideran que su postura ha sido pasiva, permitiendo que la situación escale y genere un entorno que califican como tenso y poco adecuado para el desarrollo educativo.

Otro de los puntos que genera preocupación es la presunta influencia de intereses sindicales dentro de la dinámica académica. En ese contexto, mencionan a Flor de Rosario Cruz Magdaleno, a quien vinculan con decisiones que, según los inconformes, han contribuido a desestabilizar el funcionamiento del plantel.

“Estamos cansados de estas situaciones. Nuestros hijos son quienes terminan afectados por conflictos internos que nada tienen que ver con su educación”, expresaron algunos padres, quienes demandan acciones inmediatas para frenar estas prácticas.

Ante este panorama, hicieron un llamado directo al director general del Conalep Chiapas, Leonardo León Alcázar, señalando que no es la primera ocasión en que se presentan denuncias sin obtener respuesta.

Exigen una investigación objetiva, la aplicación de sanciones en caso de ser necesario y, sobre todo, la garantía de un ambiente seguro, justo y propicio para el aprendizaje de los jóvenes. EL ORBE/ JC