viernes, septiembre 19, 2025
Ariel 2025, Premiará 25 Categorías

La cuenta regresiva para la gran fiesta del cine mexicano sigue su marcha y el próximo sábado 20 se realizará la 67 entrega del Premio Ariel, que reconoce a lo más granado de las cintas nacionales.
La 67 entrega del Ariel premiará 25 categorías, incluyendo documental y cortometraje, así como Mejor Película Iberoamericana, en donde se encuentran, entre otras, «El 47» de España y «El jockey» de Argentina.
Nominaciones: «Pedro Páramo», basada en la novela homónima de Juan Rulfo, encabeza la lista de cintas nominadas con 16 oportunidades, entre ellas Película y Dirección. Es seguida por «La cocina» y «No nos moverán», ambas con 13.
Rareza: «Uma & Hagen» es la única película nominada en la categoría de animación, pero eso no garantiza que gane, pues requiere que al menos el 50% de los votantes lo hagan por ella.
Presencia extranjera: La estadounidense Rooney Mara está considerada en la categoría de Mejor Actriz por su labor en «La cocina». ¿Puede ganar? No sería nuevo que alguien de otro país se llevara el Ariel, pues en 2007 la española Maribel Verdú lo obtuvo por «El laberinto del fauno».
Homenaje: Guillermo del Toro, quien no asistirá por la promoción de «Frankenstein», obtendrá el «Reconocimiento al mérito cinematográfico internacional» por sus aportaciones en favor del cine mexicano.
Musical: «Amores perros», filme que cumple 25 años, será objeto de un número musical durante la ceremonia.
Ariel de Oro: El galardón a la trayectoria se lo llevarán a casa las actrices Patricia Reyes Spíndola («Los motivos de Luz» y «La reina de la noche») y Jacqueline Andere («El ángel exterminador» y «Yesenia»).
Temática: La entrega tendrá como guía central Vallarta, sede del evento, ciudad donde se han filmado películas como La noche de la iguana, con Richard Burton; Depredador, protagonizada por Arnold Schwarzenegger; y Beverly Hills Chihuahua, con Piper Perabo.
Presentadores: Decenas de figuras del audiovisual subirán a entregar el premio, como Daniel Giménez Cacho, Dolores Heredia y Karina Gidi.
Alfombra roja y ceremonia: El paso de los nominados comenzará a las 4 de la tarde y la ceremonia a las 8 de la noche, con una duración de dos horas y media.
Transmisión: El evento se podrá ver en la señal streaming de Max, así como en la pública de Canal 22 y Jalisco TV. Repetición el domingo por los canales 11, 21 y 34. SUN

