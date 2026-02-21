Pleitos en Familia de Daniel Bisogno a un año de su Muerte

Para Daniel Bisogno la persona más importante en su vida fue su única hija, Michaela, por lo que en múltiples ocasiones aseguró que lo poco o mucho que había logrado a lo largo de su carrera sería completamente para la niña. El problema fue que no dejó por escrito cómo sería el reparto de sus bienes, lo que trajo conflictos y un distanciamiento entre sus familiares. La tensión entre la familia de Daniel y su exesposa, Cristina Riva Palacio, comenzó pocas semanas después del funeral, cuando a través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Alex Bisogno, hermano del conductor, se reveló que la madre de Michaela había cortado toda comunicación con ellos.

Alex consideró injusta la situación, pues —según dijo— no se estaba respetando el derecho de la menor a convivir con su abuelo paterno, don Concho, y sus tíos. También señaló que en una ocasión llevó a su padre a visitar las cenizas de Daniel, pero no pudieron entrar a la casa del conductor de «Ventaneando» porque Cristina ya había cambiado las chapas. Desde entonces, aseguró, desconocían el paradero de la urna con los restos de Bisogno.

Sobre la herencia, Alex explicó que, si bien sabían que Michaela heredaría todo, en vida Daniel había dejado claro que parte de su legado debía destinarse al cuidado y manutención de su padre. Sin embargo, al no existir un testamento, la situación se complicó, ya que Cristina inició un juicio de intestado para quedar al frente de la administración de las propiedades y el dinero del conductor.

Fueron Pati Chapoy y Pedro Sola quienes confirmaron públicamente que Bisogno no dejó testamento, lo que abrió la puerta a un proceso legal y a mayores divisiones familiares. La titular de «Ventaneando» explicó que, tras enfrentar problemas de salud en 2022, Daniel les aseguró que ya había puesto en orden todo lo relacionado con su patrimonio para garantizar el futuro de Michaela. No obstante, nunca concretó el trámite, pese a que en varias ocasiones le llevaron un notario a los foros de TV Azteca. Según contó Chapoy, el también actor solía decir que lo haría «mañana», pero ese día nunca llegó. SUN