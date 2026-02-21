En un Pozo Encontraron un Cadáver

*Tonalá

*Debido a su Avanzado Estado de Descomposición, se Dificultó su Identificación en el Lugar

Tonalá, Chiapas; 20 de febrero.- Por la mañana fue localizado un cuerpo adentro de un pozo en la colonia Huanacastal, en este municipio de Tonalá; el reporte movilizó a las autoridades y el cadáver fue remitido al anfiteatro tras ser rescatado.

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que dificultó su identificación en el lugar. Elementos de diversas corporaciones arribaron a la zona para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos suscitados en el municipio costero de la entidad chiapaneca. EL ORBE / Isabel Utrilla / Corresponsal