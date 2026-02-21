sábado, febrero 21, 2026
spot_img
InicioRojasEn un Pozo Encontraron un Cadáver
Rojas

En un Pozo Encontraron un Cadáver

0
16

*Tonalá

*Debido a su Avanzado Estado de Descomposición, se Dificultó su Identificación en el Lugar

Tonalá, Chiapas; 20 de febrero.- Por la mañana fue localizado un cuerpo adentro de un pozo en la colonia Huanacastal, en este municipio de Tonalá; el reporte movilizó a las autoridades y el cadáver fue remitido al anfiteatro tras ser rescatado.
De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que dificultó su identificación en el lugar. Elementos de diversas corporaciones arribaron a la zona para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos suscitados en el municipio costero de la entidad chiapaneca. EL ORBE / Isabel Utrilla / Corresponsal

En un Pozo Encontraron un Cadáver
Artículo anterior
Pleitos en Familia de Daniel Bisogno a un año de su Muerte
Artículo siguiente
Jovencita se Desmayó en la Calle
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Entrevista con el Ing. Emilio Barrios Solano, Presidente del Patronato de la Expo Feria Tapachula 2026

Al Instante staff - 0
Leer más

Nueva Sala de Educación Inicial en CAI 3 Tapachula

Al Instante staff - 0
El Centro de Atención Infantil 3 (CAI) Tapachula, inauguró la Sala 8 de Educación Inicial, un nuevo espacio diseñado para fortalecer el aprendizaje y...
Leer más

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó

Al Instante staff - 0
El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó los resultados del operativo realizado en el tramo carretero Oxchuc-Ocosingo, a la altura de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV