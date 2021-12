En Marcha Campaña del IMSS Para Aplicar Vacuna Contra la Influenza

*Para la Población Vulnerable

En esta temporada invernal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas continúa con la aplicación de vacunas contra la influenza estacional, campaña que inició el pasado 3 de Noviembre y que concluirá el próximo 31 de Marzo de 2022; la meta de inmunización es alcanzar un 70% al 31 de Diciembre.

La influenza es una infección viral que exclusivamente ataca las vías respiratorias: nariz, garganta y pulmones. Puede causar una enfermedad leve o grave, pero, en ocasiones, puede llevar a la muerte, por eso la importancia de estar vacunado contra esta enfermedad.

El director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1, del IMSS en Chiapas, Eduardo Núñez Rovelo, explicó que la población más vulnerable a contraer influenza son los niños de seis meses a cinco años y adultos mayores de 60 años en adelante.

Por ello, recordó que el biológico se enfoca en los grupos vulnerables: niñas y niños de 6 meses a cuatro años 11 meses, personas mayores de 60 años, quienes viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), diabetes, obesidad, cáncer, enfermedades cardiacas, pulmonares, insuficiencia renal, inmunosupresión adquirida por enfermedad o por tratamiento, así como mujeres embarazadas.

Asimismo, el especialista en Medicina Familiar exhortó a la población a acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF), en el estado, donde se aplica la vacuna. Las personas derechohabientes o no derechohabientes pueden acudir a los módulos de vacunación, ubicados en las UMF.

“Se estará aplicando de diciembre hasta marzo de 2022, con horarios normales de trabajo de 8:00 a 18:00 horas”, expresó el director de la UMF No. 1, en Tapachula.

Núñez Rovelo también afirmó que cualquiera puede contraer influenza y que los problemas de salud graves a causa de este padecimiento pueden surgir a cualquier edad, por eso la importancia de la vacuna año con año.

“La recomendación es aplicar el biológico, porque, recordemos, vacunarnos no nos va a eximir de que nos contagiemos de influenza, pero protegidos pasará como una gripa común,” finalizó.

Existe la posibilidad de que una persona se pueda infectar con los dos virus al mismo tiempo, por lo que recomendó inmunizarse contra la COVID-19 y la influenza, dado que son diferentes biológicos para padecimientos que afectan el sistema respiratorio.

Por lo anterior, recordó que algunos de los síntomas de la influenza y la COVID-19 son similares, por lo que puede ser difícil distinguir entre ambas enfermedades basándose sólo en los síntomas, así que es necesario realizar una prueba de detección para ayudar a confirmar el diagnóstico, por lo que hay que acudir a su UMF más cercana para realizar los análisis correspondientes.