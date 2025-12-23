Reconoce ERA el Compromiso, Entrega y Vocación de Servicio de la Policía en Chiapas

El Mandatario Reconoció que hoy en Chiapas se Vive un Clima de Seguridad, Armonía y Bienestar
Realizó la Entrega de Incentivos Económicos a las y los Elementos en Reconocimiento a sus Años de Servicio
Afirmó que Continuará Fortaleciendo los Salarios con el Objetivo de Dignificar la Labor Policial
*EL GOBERNADOR ENCABEZÓ LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS Y LOS POLICÍAS, DESTACANDO SU DESTACADA LABOR PÁRA RESTABLECER LA PAZ, EL ESTADO DE DERECHO Y EL BUEN GOBIERNO EN LA ENTIDAD.
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la celebración del Día de las y los Policías, donde reconoció que la entrega y vocación de servicio de la policía estatal han sido clave para restablecer la paz, el Estado de derecho y el buen gobierno en Chiapas, lo que hoy permite vivir en un clima de seguridad, armonía y bienestar. Afirmó que su gobierno continuará fortaleciendo los salarios con el objetivo de dignificar la labor policial.
En ese marco, también se realizó la entrega de incentivos económicos a las y los elementos en reconocimiento a sus años de servicio.