Reconoce ERA el Compromiso, Entrega y Vocación de Servicio de la Policía en Chiapas

El Mandatario Reconoció que hoy en Chiapas se Vive un Clima de Seguridad, Armonía y Bienestar

Realizó la Entrega de Incentivos Económicos a las y los Elementos en Reconocimiento a sus Años de Servicio

Afirmó que Continuará Fortaleciendo los Salarios con el Objetivo de Dignificar la Labor Policial

*EL GOBERNADOR ENCABEZÓ LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS Y LOS POLICÍAS, DESTACANDO SU DESTACADA LABOR PÁRA RESTABLECER LA PAZ, EL ESTADO DE DERECHO Y EL BUEN GOBIERNO EN LA ENTIDAD.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la celebración del Día de las y los Policías, donde reconoció que la entrega y vocación de servicio de la policía estatal han sido clave para restablecer la paz, el Estado de derecho y el buen gobierno en Chiapas, lo que hoy permite vivir en un clima de seguridad, armonía y bienestar. Afirmó que su gobierno continuará fortaleciendo los salarios con el objetivo de dignificar la labor policial.

En ese marco, también se realizó la entrega de incentivos económicos a las y los elementos en reconocimiento a sus años de servicio.



Acompañado por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; el comandante de la 31 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández Velasco; el coordinador de la Guardia Nacional, Inés Meléndez Estrada; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; así como autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, el mandatario destacó que la coordinación institucional ha permitido obtener resultados positivos y aseguró que no se bajará la guardia para preservar la paz y la tranquilidad en Chiapas.