*Evitar Compras Impulsivas y Comparar Precios.

Ciudad de México; 22 de Diciembre de 2025.- En el marco de la temporada navideña, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó una edición especial de Quién es quién en los precios, en la que hizo un llamado a las familias a planear sus gastos, comparar precios de los productos típicos de las fiestas decembrinas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, destacó que, ante el incremento de consumo propio de estas fechas, la información y la comparación son herramientas clave para proteger el bolsillo de las y los consumidores.

Como parte del especial «Ya viene Navidad», Profeco presentó un monitoreo de 206 productos utilizados para platillos decembrinos.

Entre las opciones económicas, destacó una torta a la vizcaína con un costo de 178 pesos para seis porciones, así como ponche navideño por 180 pesos, suficiente para preparar hasta 10 litros. Las recetas están disponibles mediante un código QR.

Sobre las remesas, FinaBien mantiene el mejor rendimiento, Profeco recordó que en su sitio de internet cuenta con un simulador de remesas, donde las personas pueden comparar comisiones y tipos de cambio.

En el ejercicio presentado, FinaBien se mantuvo como la remesadora que más pesos entrega, al otorgar 7 mil 304.98 pesos por cada 400 dólares enviados, tanto en la modalidad de depósito a cuenta como en transferencia, por lo que recibió «palomita».

En el seguimiento a la Estrategia Nacional para la Estabilización del Precio de la Gasolina, Profeco reportó un precio promedio nacional de 23.59 pesos por litro de gasolina regular al 19 de diciembre. Se identificaron estaciones, como una Pemex en San Luis Potosí, con precios de 23.21 pesos por litro, todas con márgenes de ganancia menores a dos pesos.

No obstante, se exhibió a una estación Oxxo Gas en Monterrey, Nuevo León, que vendía el litro en 24.99 pesos, al «volarse la barda» en precios.

Recomendaciones finales.

Profeco reiteró tres consejos clave para esta temporada: Si se envían remesas desde Estados Unidos, utilizar FinaBien, al ser la opción que más rinde; Comparar precios, ya que se puede ahorrar hasta 59.90 pesos por kilo de mandarina y antes de realizar las compras navideñas, consultar Quién es quién en los precios, disponible en redes sociales, la página de internet y el Teléfono del Consumidor. Sun