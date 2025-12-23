martes, diciembre 23, 2025
Gobierno de México Exentará de Pago de Impuestos por un Año a la FIFA

*Con Motivo del Mundial de 2026.

Ciudad de México; 22 de Diciembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que exentará del pago de impuestos por un año a la FIFA, para la venta de boletos para el Mundial de Futbol 2026, después de revisar un acuerdo que se había firmado durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
«El fin de semana, un artículo diciendo que se estaba dando muchísimas facilidades a la FIFA para disminución de impuestos, sacó la Secretaría de Hacienda un comunicado muy importante, porque fue al revés, o sea, no se había firmado algo en el 2016 o 15, o 16, para que se llevara a cabo el mundial en México, que daba varios años de exención de impuestos, se redujo a un año y se acotó por parte de la Secretaría de Hacienda», dijo.
Dijo que la venta de boletos es competencia solamente de particulares, y el gobierno federal sólo supervisa a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
«Es un asunto privado por parte de la FIFA y quienes tienen el Estadio Azteca, o el estadio Jalisco, o en Monterrey, pero es un asunto privado y la Profeco hace una revisión porque hay una parte de la regulación, en donde son las ciudades quien debe hacer la inspección o el estado o ya la federación, pero hay un trabajo coordinado con FIFA y particularmente con los tres gobiernos en donde va a haber partidos», comentó.
Por su parte, César Iván Escalante, procurador federal del consumidor, explicó que la FIFA creó una página de intercambio de boletos, pero no de reventa, ya que no está permitida en el país.
«Para que el diseño estuviera acorde con la legislación mexicana, porque en tanto en Canadá, como en Estados Unidos la reventa es legal, no así en México, por eso no pudieron desarrollar una plataforma de reventa tal cual, entonces lo que decidió FIFA, fue una decisión de ellos, con base en la legislación mexicana, es hacer esta plataforma de intercambio de boletos», expuso.Sun

