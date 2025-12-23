Tapachula se Ilumina Para Esta Navidad: Yamil Melgar

El Alcalde Resaltó la Instalación de Iluminación y Decoración Navideña en Distintos Puntos de la Ciudad

Invita a las Familias Tapachultecas a Disfrutar de Estas Fechas en un Ambiente Seguro y Accesible

Tapachula, Chiapas; 20 de Diciembre de 2025.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, informó que como parte de las acciones de esta temporada decembrina se llevó a cabo la instalación de iluminación y decoración navideña en distintos puntos de la Ciudad, con el objetivo de ofrecer espacios ordenados y agradables para la convivencia familiar.

Los trabajos se realizaron en espacios emblemáticos como el Parque Central, el Sendero Peatonal, la Cuarta Avenida Sur y Puerto Madero, generando entornos que invitan a las familias tapachultecas a disfrutar de estas fechas en un ambiente seguro y accesible.



El Alcalde señaló que estas acciones buscan promover la unión familiar, fortalecer la convivencia comunitaria y contribuir a que niñas, niños, jóvenes y adultos cuenten con espacios públicos adecuados durante la temporada navideña. Asimismo, la iluminación contribuye a mejorar la imagen urbana de la Ciudad.De igual forma, Tapachula se prepara para recibir a visitantes provenientes de Centro y Sudamérica, así como de diversas regiones del país, reforzando su vocación turística y su papel como un punto de encuentro en el sur de México.Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios públicos que favorezcan la convivencia, el turismo y el desarrollo económico local durante esta temporada. Boletín Oficial