martes, diciembre 23, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalTapachula se Ilumina Para Esta Navidad: Yamil Melgar
Local

Tapachula se Ilumina Para Esta Navidad: Yamil Melgar

0
16

El Alcalde Resaltó la Instalación de Iluminación y Decoración Navideña en Distintos Puntos de la Ciudad
——-
Invita a las Familias Tapachultecas a Disfrutar de Estas Fechas en un Ambiente Seguro y Accesible

Tapachula, Chiapas; 20 de Diciembre de 2025.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, informó que como parte de las acciones de esta temporada decembrina se llevó a cabo la instalación de iluminación y decoración navideña en distintos puntos de la Ciudad, con el objetivo de ofrecer espacios ordenados y agradables para la convivencia familiar.
Los trabajos se realizaron en espacios emblemáticos como el Parque Central, el Sendero Peatonal, la Cuarta Avenida Sur y Puerto Madero, generando entornos que invitan a las familias tapachultecas a disfrutar de estas fechas en un ambiente seguro y accesible.

El Alcalde señaló que estas acciones buscan promover la unión familiar, fortalecer la convivencia comunitaria y contribuir a que niñas, niños, jóvenes y adultos cuenten con espacios públicos adecuados durante la temporada navideña. Asimismo, la iluminación contribuye a mejorar la imagen urbana de la Ciudad.
De igual forma, Tapachula se prepara para recibir a visitantes provenientes de Centro y Sudamérica, así como de diversas regiones del país, reforzando su vocación turística y su papel como un punto de encuentro en el sur de México.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios públicos que favorezcan la convivencia, el turismo y el desarrollo económico local durante esta temporada. Boletín Oficial

Tapachula se Ilumina Para Esta Navidad: Yamil Melgar
Artículo anterior
Salud Chiapas Refuerza Acciones Preventivas Contra el Sarampión
Artículo siguiente
Gobierno de México Exentará de Pago de Impuestos por un Año a la FIFA
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Compras de Ultima Hora Saturan Comercios del Centro de la Ciudad de Tapachula

Al Instante staff - 0
• Los comercios dedicados a la venta de ropa, calzado, juguetes y regalos encabezan las preferencias de los compradores. Tapachula, Chiapas 23 de diciembre 2025.- En...
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Martes 23 de diciembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Festival Navideño en el “Jardín de Niños Gabriela Mistral”

Al Instante staff - 0
El “Jardín de Niños Gabriela Mistral”, dirigido por la Mtra. Gladys Hernández, realizó su tradicional Festival Navideño, en el que los alumnos ofrecieron una...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV