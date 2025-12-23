Salud Chiapas Refuerza Acciones Preventivas Contra el Sarampión

*Llaman a la Población a Vacunarse.

Tapachula, Chiapas; 22 de Diciembre del 2025.- Ante el aumento de casos probables de Sarampión en algunos municipios de Chiapas, la Secretaría de Salud estatal activó un aviso epidemiológico con el objetivo de reforzar las acciones preventivas y evitar brotes explosivos.

Así lo informó el titular de la dependencia, Omar Gómez Cruz, quien destacó que la entidad mantiene la situación bajo control gracias a la coordinación interinstitucional y al trabajo en territorio.



1 de 2

De acuerdo con datos oficiales, al 2 de diciembre se tenían registrados siete casos en seis municipios, mientras que para el 18 del mismo mes la cifra aumentó a 38 casos probables en ocho municipios. No obstante, el Secretario aclaró que no se trata de una nueva variante del virus ni de una emergencia sanitaria, sino de un comportamiento esperado debido a la alta transmisibilidad del sarampión y la movilidad de la población.Gómez Cruz explicó en entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, que el 80 por ciento de los casos se concentran en la zona de San Cristóbal de Las Casas y Los Altos, mientras que el 85 por ciento del territorio estatal permanece sin registros. “Es una enfermedad prevenible y la única medicina contra el sarampión es la vacunación”, enfatizó, al tiempo de confirmar que Chiapas cuenta con abasto suficiente de vacunas para este y otros padecimientos.El grupo más vulnerable son las niñas y niños menores de seis años, por lo que se ha intensificado la vacunación casa por casa, el bloqueo vacunal en zonas con casos detectados y la instalación de módulos en plazas comerciales y sitios de alta concentración de personas. Además, opera un equipo de respuesta rápida para atender oportunamente cualquier caso sospechoso.El funcionario subrayó que, por instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez, se mantiene una estrecha coordinación entre autoridades de Salud, Educación y Gobiernos Municipales, priorizando la prevención sin afectar la vida cotidiana. Aclaró que no habrá sanciones, suspensión de clases ni obligatoriedad en la presentación de cartillas de vacunación, reiterando que la vacunación es voluntaria, pero fundamental.Finalmente, el Secretario llamó a la población a mantenerse informada, acudir a los centros de vacunación y actuar con responsabilidad, recordando que la prevención y la participación ciudadana son claves para proteger la salud de todas y todos en Chiapas. EL ORBE/ Mesa de Redacción