Persiste el Rezagado en Hábitos de Lectura en Chiapas

Población en Chiapas lee 2 Libros al Año.

Tapachula, Chiapas; 22 de Diciembre del 2025.- Pese a los esfuerzos institucionales para fortalecer la alfabetización, Chiapas continúa ubicado en los últimos lugares a nivel nacional en cuanto al índice de lectura.

De acuerdo con datos recientes, en la entidad se leen en promedio entre 0.8 y 2 libros al año por persona, una cifra que refleja la urgencia de reforzar estrategias que fomenten el gusto por la lectura desde edades tempranas.



El promotor cultural Héctor Gustavo Zapién Bravo, señaló que el Gobierno de Chiapas ha impulsado diversos proyectos de alfabetización en distintas regiones del Estado, con el objetivo de recuperar el hábito lector y contribuir a la formación de un pensamiento crítico en niñas, niños y jóvenes.Destacó que instituciones educativas, como el Colegio de Bachilleres de Chiapas, han sumado esfuerzos al promover espacios alternativos que incentiven la lectura, entre ellos círculos lectores, ferias del libro, presentaciones editoriales y conversatorios, como parte de una estrategia integral para acercar a los estudiantes a los libros.Zapién Bravo subrayó que iniciativas como la Feria Universo del Libro buscan generar identidad y pertenencia cultural en la región del Soconusco, al apoyarse en las raíces locales y en la participación de Casas de Cultura de distintos municipios. “El objetivo es crear un vínculo entre la lectura, la cultura y la identidad regional”, explicó.Si bien reconoció que existen programas gubernamentales orientados al impulso lector, admitió que aún queda un largo camino por recorrer para revertir los bajos indicadores que mantiene Chiapas frente al resto del país.En este contexto, recordó la reflexión del escritor Jorge Luis Borges: “El verbo leer, como el verbo amar y soñar, no admite el modo imperativo”, al señalar que la lectura no debe imponerse.Por el contrario, enfatizó que el hábito lector debe construirse a partir de textos sencillos y atractivos para los jóvenes, que conecten con sus intereses y su entorno, más allá de los contenidos académicos, como una vía efectiva para despertar el gusto por los libros. EL ORBE/ Mesa de Redacción