Empresarios Tapachultecos Expresan Incertidumbre Hacia el 2026

*Debido a la Presión Fiscal y Falta de Inversión.

Tapachula, Chiapas; 22 de Diciembre de 2025.- El sector empresarial de Tapachula y del sureste mexicano concluye el año 2025 en un escenario complejo, marcado por el estancamiento económico, la falta de inversión y una creciente presión fiscal, advirtió Edmundo Olvera Canteras, expresidente de la Cámara Nacional de Comercio en esta Ciudad.



De acuerdo con Olvera Canteras, los indicadores económicos son claros: México no creció durante 2025, e incluso presentó retrocesos, si se consideran factores como el crecimiento demográfico, el aumento del salario mínimo, la inflación y el incremento de diversos impuestos.Esta combinación ha impactado directamente a las empresas, principalmente a las pequeñas y medianas, que enfrentan mayores costos de operación sin un mercado que responda de la misma manera.Ante este panorama, señaló que muchos empresarios ya están realizando reingenierías internas para optimizar procesos y reducir gastos, lo que lamentablemente podría derivar en despidos. “Habrá ajustes en las plantas laborales porque muchas empresas ya no pueden sostener su estructura actual”, afirmó.El panorama a corto plazo tampoco resulta alentador. Olvera Canteras aseguró que no se vislumbra un repunte económico en Chiapas ni en el sureste del país, debido a la ausencia de proyectos reales de inversión. Aunque existen anuncios y discursos oficiales sobre millonarias inversiones, estas no se han materializado, principalmente por la falta de certeza jurídica y económica que inhibe al capital privado.El empresario subrayó que, ante este contexto, la estrategia para sobrevivir debe centrarse en el mercado local. “Hoy no podemos pensar en atraer mercados externos; tenemos que fortalecer lo regional y optimizar recursos”, puntualizó. Asimismo, hizo un llamado a empresarios y familias a capacitarse, reorganizarse y proteger lo que han construido.Finalmente, Olvera Canteras deseó que el próximo año traiga mejores condiciones, aunque reiteró que la clave estará en la adaptación, la planeación y la resistencia para mantener abiertas las empresas y conservar las fuentes de empleo en la región. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros