martes, diciembre 23, 2025
CANACINTRA Tapachula Promueve Estrategia Integral de Vinculación

*Para Reactivar la Economía Regional.

Tapachula, Chiapas; 22 de Diciembre de 2025.- Con el propósito de fortalecer la economía del Soconusco y atender la urgente necesidad de liquidez en los sectores productivos, la delegación de CANACINTRA Tapachula anunció una estrategia integral de vinculación financiera dirigida a empresas agropecuarias, comerciales y de servicios.
El vicepresidente de la Cámara en Tapachula, Rolando Hernández de la Cruz, explicó que esta iniciativa responde a la falta de capital de trabajo que enfrentan numerosos productores y empresarios locales, especialmente en una región con fuerte vocación agrícola.

“Tapachula es una zona eminentemente productiva y gran parte de nuestras empresas pertenecen al sector agropecuario. Ante las dificultades para acceder a financiamiento, decidimos acercar alternativas reales y viables”, señaló.
La estrategia contempla la vinculación de los interesados con un portafolio de alrededor de 40 financieras de alcance nacional, lo que permitirá ampliar las opciones de crédito de acuerdo con el perfil y las necesidades de cada solicitante.
Como parte del proceso CANACINTRA realizó recientemente un webinar diagnóstico, en el que se identificó la demanda de financiamiento.
Actualmente, la Cámara da seguimiento personalizado a las empresas y personas que manifestaron interés.
Asimismo, se prevé un encuentro presencial en Tapachula durante la tercera semana de enero, donde representantes de las instituciones financieras acudirán para avanzar en la gestión y autorización de los apoyos.
El programa no está dirigido únicamente a grandes empresas, sino que ofrece alternativas para distintos niveles y necesidades, entre las que destacan, crédito simple, capital de trabajo, financiamiento para pasivos y ampliación de la producción, créditos para la adquisición de unidades de transporte y personas físicas, créditos personales e hipotecarios.
Seguridad social, apoyos para quienes buscan incorporarse a la Modalidad 40 del IMSS y requieren recursos para cubrir sus aportaciones.
CANACINTRA Tapachula reiteró su disposición para orientar tanto a empresarios como a ciudadanos interesados en fortalecer su situación financiera y mejorar su productividad.
Las personas interesadas pueden solicitar asesoría y agendar una reunión de seguimiento llamando al 962-151-22-34. EL ORBE/Nelson Bautista

