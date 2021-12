Presentará Senador ERA Iniciativa en Materia de Revocación de Mandato

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, anunció que presentará una iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, en materia de la habilitación de casillas para la jornada de este ejercicio democrático.

La propuesta del Senador chiapaneco, sería que el Instituto Nacional Electoral deberá habilitar para la jornada de Revocación de Mandato al menos el 50 por ciento de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior.

Y es que Eduardo Ramírez explicó que el párrafo del Artículo en mención a la fecha dice que el Instituto Nacional Electoral deberá habilitar para la jornada de Revocación de Mandato la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior.

El motivo de esta propuesta, dijo, es porque no puede equipararse este ejercicio democrático con una elección federal, por lo que no sería necesario la instalación de la misma cantidad de casillas, sino que podría realizarse hasta con un 50 por ciento de las que se instalan en un proceso electoral federal.

De esta manera, explicó, el INE no pondría de pretexto el recorte presupuestal que la Cámara de Diputados determinó para este Instituto en su ejercicio fiscal 2022, para la instalación de casillas para este ejercicio democrático. Comunicado de Prensa