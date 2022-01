Recuperar la Soberanía Energética y Rescatar a la CFE, es la Gran Prioridad de la Reforma Eléctrica: Llaven Abarca

* SE BUSCA QUE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO, LO CUAL AYUDARÁ A TENER TARIFAS JUSTAS, EXPRESÓ EL DIPUTADO FEDERAL.

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero del 2022.- El secretario de las Comisiones de Justicia y la de Puntos Constitucionales en el Congreso de la Unión, el diputado José Luis Llaven Abarca, dijo que una de las grandes prioridades de los mexicanos es recuperar la soberanía energética.

Al reunirse con empresarios de la región de la frontera sur, recalcó en los beneficios que trae consigo la Reforma Energética, impulsada por el Ejecutivo Federal.

Teniendo como escenario el salón HC del Hotel Cabildo, en el corazón de la Ciudad, el legislador explicó que la producción de energía eléctrica debe ser una responsabilidad del estado mexicano y con ellos se garantice que los hogares más alejados tengan la certeza de que un organismo paraestatal les va a llevar ese servicio.

Y es que actualmente esa función social no está garantizada, porque el 61 por ciento de empresas particulares producen la energía eléctrica que se consume en México.

Agregó que el otro propósito es recuperar la rectoría financiera, administrativa y operativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), toda vez que actualmente esa dependencia fue dividida por un régimen anterior en seis mini empresas, con el argumento de que habría una libre competencia con los particulares, lo que no resultó cierto.

De aprobarse la Reforma Eléctrica, recalcó, también se lograría la aplicación de tarifas justas en el suministro para todos los mexicanos, «por la sencilla razón que ya no se pagarán subsidios a los productores particulares como tampoco a las sociedades de autoconsumo, que son figuras que se fueron creando al amparo del poder».

Estableció que, sin duda alguna, hubo complicidad de las anteriores autoridades, «quienes fueron dejando en el desamparo a la CFE, «una empresa que se quedó colgada, atada de pies y manos con contratos de 25 años y que hoy sencillamente no puede competir con los productores privados, porque los dados están muy cargados en su contra».

El también integrante de las Comisiones Frontera Sur y Seguridad Ciudadana, recalcó que esta disparidad no puede seguir, «porque mientras que los productores privados se están llevando miles de millones de pesos en ganancias, para CFE representa un detrimento de 490 mil millones de Pesos al año, recursos que se pagan en subsidios».

Reconoció que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que es bueno que haya participación de los productores privados, porque son bienvenidos los inversionistas, «pero que éstos ganen lo justo y no que se lleven todas las ganancias a sus bolsillos particulares, dejando en el desamparo a CFE, una empresa que es de todos los mexicanos».

Con la Reforma Eléctrica, insistió, se trata de poner un candado a quienes estén interesados en explotar el Litio, un mineral que tiene mucha demanda a nivel internacional, sobre todo en países asiáticos con la construcción de celulares, equipos de computación y hasta autos eléctricos.

Puntualizó que los foros en donde han expuesto el contenido de la Reforma Eléctrica, ha habido una gran aceptación por parte de los sectores.

En el evento se conto con la presencia del presidente de la Comisión de Población y Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, el diputado Enrique Zamora Morlet, además de la también legisladora federal, Valeria Santiago Barrientos, presidente de la Comisión de Justicia. EL ORBE / Nelson Bautista