Denuncian Locatarios Aumento de Robos y Asaltos en Mercados de Tapachula

* Malandrines Actúan a Todas Horas.

Tapachula, Chiapas; 19 de enero del 2022.- «Los robos y asaltos no son solamente en los mercados, sino en todas partes de la ciudad, principalmente en la colonia 5 de Febrero, y no hay poder humano y mucho menos la policía que pueda detener a los delincuentes que tienen asolada a toda la población».

De esa manera se expresó, Elsa Sánchez Aguilar, presidente de la Asociación de Expendedores de Pollos del mercado San Juan, quien aseguró que, cuando la población es víctima de alguno de esos delitos, de nada sirve que denuncie el hecho ante las autoridades, porque no se hace nada.

La denunciante insistió que había la creencia de que los robos solo existían en los mercados de la localidad, pero dijo que no es cierto: que son en toda la ciudad, principalmente en el centro, y que los malandrines los cometen a cualquier hora del día.

Abundó que ahora todo el mundo habla de que sufrió un robo o un asalto, y la policía no hace nada por acabar con este fenómeno.

Asimismo, que antes había policías que hacían su recorrido caminando por las calles aledañas a los centros de abasto y que tal vez por eso la delincuencia no se había disparado como sucede ahora. EL ORBE / Nelson Bautista