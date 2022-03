¡CEFERESO y Maras en las Extorsiones!

* DEBEN LEVANTARLES LA CAMISA A INDOCUMENTADOS Y DETENERLOS CUANDO ESTÉN «TATUADOS», ANTES DE QUE ESTO SEA INCONTENIBLE.

Tapachula, Chiapas; 01 de marzo del 2022.- La Costa de Chiapas sigue con la zozobra de las extorsiones a diversos sectores de la sociedad, sobre todo al transporte, el cual mantiene semiparalizadas sus actividades en diversos municipios, porque temen que los delincuentes los asesinen si no entregan el dinero, que comúnmente se conoce como «cobro de piso»

Ante ese panorama, Martina Velázquez Pérez, representante de la organización Voces Jurídicas Femeninas, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que se trata de un tema nada agradable, sobre todo porque la región goza de tranquilidad, a pesar de los éxodos migratorios y de que no se puede ir en contra de la realidad de la crisis humanitaria.

Lamentó que el pánico frene el servicio del transporte, porque genera caos en la población y daña la economía en general, porque caen las ventas y las personas no pueden ir a sus trabajos ni a la escuela, porque hay quienes lo impiden por cuestiones económicas sin pensar el daño colateral que hacen a todo Chiapas

Recalcó que los sicarios no se inmutan a quitarle la vida a todos aquellos que se resisten a pagar las cuotas semanales de extorsión y no sean castigados por la ley

Por eso lamentó que, «cuando los habitantes de la región Soconusco le solicitó obras al gobierno federal, les haya construido un cefereso, que genera también de que haya cárteles o bandas que estén ya operando por acá, además de que tenemos Centroamérica y la situación de los maras, mientras que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes estamos a expensas de que en cualquier momento nos pueda tocar».

Dejó en claro que la frontera entre Chiapas y Guatemala es porosa y es tan rica para muchas cosas, «hasta para ser cuna de la delincuencia que no es tan fácil de controlar, porque estamos hablando de que pueden estar organizados»

Por eso pidió que «el gobierno trabaje con transparencia y sin corrupción, que es la parte más importante, porque pudiera ser que haya también funcionarios involucrados, y los cárteles están involucrados tanto en el norte y tener una cárcel acá, eso implica».

El peligro es para todos, subrayó, «porque si tú vas en una combi y de repente matan al conductor que va contigo, se viene el pánico en la población y en las personas que les tocó ese día en la colonia Indeco»

Hizo un llamado para que, en las investigaciones que se deben de estar haciendo en torno al «cobro de piso», se indague si las operaciones están siendo manejadas del interior del cefereso de Villa Comaltitlán o de algún otro, así como la probable participación de miembros de las maras. EL ORBE / JC