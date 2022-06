Denuncian que Beneficiarios de Apoyos Para el Café no Siembran Nada

*MÁS DE 40 ORGANIZACIONES SOSTUVIERON UN ENCUENTRO EN EL QUE ABORDARON EL TEMA DE APOYOS ECONÓMICOS, LOS CUALES EN VARIOS CASOS LLEGAN A MANOS EQUIVOCADAS.

Tapachula, Chiapas; 21 de Junio del 2022.- El día martes se celebró en esta Ciudad una reunión con representantes de más de 40 organizaciones de productores de café, con el propósito de informar sobre los planteamientos que se hicieron a nivel nacional en Teotihuacán, Estado de México, el cual tiene como principal objetivo la producción del aromático.

En entrevista con EL ORBE, Rigoberto Galindo Velázquez, presidente del Sistema Producto Café Chiapas, reconoció que estos acercamientos no se habían celebrado debido al problema de la pandemia, pero que ahora que ya está un poco más tranquilo, se avocaron a realizarlas.

Agregó que hay cuatro puntos en los que deben trabajar, pues hay que estar pendientes de que el programa federal no está llegando a todos los productores y en otros casos, los beneficiados no tienen cultivos.

Lo que se busca, dijo, es que el apoyo del Gobierno sea justo y llegue directo a los productores, ya que éstos tienen que realizar un gran trabajo para obtener sus cosechas, como almácigos, preparar viveros familiares o comunitarios y se necesita también adquirir insumos (fertilizantes) los cuales están carísimos como el caso de la urea, además de otros gastos como limpia, poda y cosecha.

El problema del apoyo a los cafeticultores de 6 mil 200 Pesos, o sea de unos 516 Pesos mensuales, es que no lo están recibiendo todos los productores, sino solamente algunos que tienen otro tipo de cultivos, y otros que ni siquiera siembran nada.

Por lo mismo, reveló que junto con los productores de otras regiones del país, están planteando que se haga una nueva Ley del Café, con un organismo autónomo en donde tengan sus propias atribuciones, como la promoción, y la importación sea regulada. EL ORBE / Nelson Bautista