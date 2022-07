Todas las Autoridades Estamos Atentas Para Proteger a la Población Ante las Lluvias: REC

Luego de informar que, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, las lluvias van a continuar en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a la población a seguir con las medidas preventivas de protección civil, alejarse de los ríos, arroyos y montañas, y ante cualquier emergencia trasladarse a los refugios temporales, donde se tiene todo lo necesario para brindar protección, abrigo, alimentación y atención médica a las personas que lo requieran.

“Insistimos en el llamado a no bajar la guardia. Hemos demostrado que somos un pueblo resiliente, de principios y valores, que se cuida y que siempre busca el bien común. Así que, por favor, nos cuidemos, no caigamos en excesos de confianza y recuerda que ante cualquier situación de peligro se debe acudir a los refugios, ahí estamos las autoridades federales, estatales y municipales para salvaguardar tu integridad y apoyarte en todo lo que sea necesario”, apuntó.

En el marco de la Mesa de Seguridad, el mandatario dijo que en varios países del mundo y en algunos estados de México se ha registrado un repunte de casos de COVID-19, debido a que las nuevas cepas son altamente contagiosas, por lo que pidió reforzar el autocuidado y, sobre todo, vacunarse contra esta enfermedad, pues las evidencias médicas han demostrado que la vacuna se ha convertido en la luz que se necesitaba para proteger la salud y la vida, y avanzar en el combate y la erradicación de esta enfermedad.

Al subrayar que se mantiene la jornada de vacunación de las niñas y los niños de 5 a 11 años, así como de las personas que no han completado el esquema de inmunización, exhortó a las chiapanecas y los chiapanecos a acudir a cualquiera de las 161 sedes, a las clínicas y los hospitales, para recibir la dosis correspondiente, a fin de protegerse ante el coronavirus y hacer valer el derecho humano a la salud.

Finalmente, Escandón Cadenas enfatizó la importancia de continuar con las recomendaciones de las y los expertos de salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas y extremar precauciones al efectuar actividades esenciales.