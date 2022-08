IMSS Implementa Programa ELSSA Para el Sector Turismo: Zoé Robledo

* EL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS FIRMÓ EL ACUERDO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “ENTORNOS LABORALES SEGUROS Y SALUDABLES”, ANTE GOBERNADORES Y CÁMARAS EMPRESARIALES DE CAMPECHE, QUINTANA ROO Y CHIAPAS.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y gobernadores de la región sur-sureste de México implementaron la estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), con el fin de impulsar una cultura de prevención y promoción de la salud entre las y los trabajadores del sector turismo.

En la Estación del Tren Maya de Palenque, Chiapas, durante una histórica convocatoria que reunió a tres gobernadores, autoridades federales, estatales, municipales, de cámaras empresariales y del sector turístico, se firmó el Acuerdo de la Implementación del programa ELSSA, por parte de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el presidente de la Concanaco-Servytur, Héctor Tejada Shaar; los gobernadores de Campeche y Quintana Roo, Layda Sansores y Carlos Joaquín González; el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez. Como testigos de honor suscribieron el director general del IMSS, Zoé Robledo; y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

Zoé Robledo señaló que ELSSA es una respuesta del IMSS al mundo pos-COVID, sustentado en cuatro puntos: mejor salud y bienestar de las personas trabajadoras; prevenir el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas y factores de riesgo psicosocial; mejorar la productividad de las empresas; y disminuir la tasa de la demanda de incapacidad, consultas y hospitalizaciones.

El director del Seguro Social destacó que pese a que en el mundo el turismo no fue esencial durante la pandemia, en México fue diferente y desde el 31 de junio de 2020 se publicó el lineamiento nacional para la reapertura del sector turístico, en cuya elaboración, además del comité de Nueva Normalidad, participó también la Secretaría de Turismo y las Cámaras, en particular Concanaco-Servytur.

Indicó que antes de la pandemia, en febrero de 2020, los trabajadores del sector turístico en el país alcanzaban un millón 627 mil, pero en los siguientes 6 meses se perdió el 30 por ciento; es decir, 312 mil empleos vinculados a este sector.

Zoé Robledo dijo que se va a unificar la región, saldar la deuda histórica con los estados con mayor retraso y se van a crear buenos empleos, seguros, que no compitan ni deterioren la salud. “Eso es también el porvenir, asumir la rectoría de nuestro destino”.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, destacó que ELSSA es una iniciativa visionaria y humana, que dejará huella, porque además de privilegiar la comunión y la unidad entre los sectores público, empresarial y de trabajadores del país, constituye la oportunidad de garantizar al pueblo de México una mejor calidad de vida, a través del fortalecimiento y dignificación de los servicios de salud y seguridad social, lo que se reflejará en mayor bienestar, productividad y crecimiento del índice de desarrollo humano.

“Con estas políticas públicas impulsadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mediante el IMSS, estamos seguros que estamos poniendo bases firmes para lograr un futuro halagador, porque se está pensando en el bienestar de todas y todos, sin distinción. Este acto es una muestra de que, ahora más que nunca estamos juntos, sumando esfuerzos y haciendo causa común para sacar adelante a Chiapas, al sur-sureste y a toda nuestra querida nacional de manera igualitaria”, apuntó.

Dijo que este acuerdo es muy importante, porque igual que el Tren Maya, da más oportunidades a todas y a todos, y para sacar adelante el desarrollo humano se necesita el uso de la fuerza de la razón, como lo están haciendo los empresarios, los trabajadores y el gobierno.

Por su parte, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, celebró la iniciativa del IMSS sobre entornos laborales seguros porque, dijo, toma medidas para prevenir situaciones tan lamentables como las ocurridas durante la pandemia.

Al hacer uso de la palabra, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, reconoció el liderazgo del director general del IMSS, Zoé Robledo, al convocar al trabajo conjunto entre los sectores económicos del país, desde el tripartismo para que ELSSA se extienda hacia todos los rincones del país.

Subrayó que hay dos maneras de atender la salud: una es con medicina y otra hacer que los médicos tengan un trabajo más ligero, mediante la salud preventiva. “Nuestra agenda 20-30 trabaja por los 17 objetivos de desarrollo sostenible y el objetivo 17 es el más importante, porque habla de alianzas estratégicas”.

En su oportunidad, el presidente el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Héctor Tejada Shaar, expuso que la salud física y mental son fundamentales para el bienestar de las personas, “por eso apostamos por este tipo de programas e iniciativas que buscan atender la problemática de salud en todas sus dimensiones”.

En su intervención, la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román destacó que el Tren Maya traerá al Sur-Sureste unidad y por primera vez el rostro a esta región que clama justicia por toda las aportaciones y riquezas que le han dado al país, y que todo eso es gracias a la determinación, visión, pasión y arrojo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, indicó que hoy, el gran desafío es generar condiciones de bienestar para las comunidades.

Por su parte, en participación remota, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luis María Alcalde Luján, dijo que para garantizar que todos los trabajadores puedan contar con espacios laborales seguros y saludables, la participación de las empresas es determinante. Destacó de que de manera paralela a la implementación del ELSSA, se ha reforzado el Programa de Autogestión en Seguridad en el Trabajo (PAST) cuyo objetivo es lograr que las empresas instauren y operen un sistema de seguridad en el trabajo “En lo que van del año, de manera voluntaria más de 5 mil empresas se han sumado y logrado reducir en promedio de 1.4% a 1.73% la tasa de accidentes por cada 100 trabajadores”, señaló.

También mediante videomensaje, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, dijo que el sector turístico se fortalece con la formación y profesionalización de los recursos humanos generando con ello oportunidades de bienestar, elevando la calidad de los servicios turísticos. Por esta razón, se ha impulsado la realización de seminarios, planes, talleres, cursos y ciclos de conferencias con diversas temáticas. En este sentido, ELSSA contribuye a la optimización de las capacidades laborales, que como todo proyecto ambicioso requiere del esfuerzo conjunto de los empleadores, empleados y gobierno.