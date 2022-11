Contagio de Covid-19 se Mantiene Latente; no hay que Bajar la Guardia

* Informan en la Mesa de Seguridad .

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que la tasa de casos de COVID-19 es muy baja, sin embargo, el riesgo de contagio se mantiene latente porque es una enfermedad que no ha desaparecido, por lo que insistió en el llamado a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas.

Destacó la importancia de atender las recomendaciones de autocuidado e higiene emitidas por las expertas y los expertos de la salud, sobre todo, lavarse y desinfectarse las manos, no tocarse la cara, usar cubrebocas en lugares con espacios reducidos, guardar sana distancia, de al menos dos metros, y extremar precauciones al efectuar actividades esenciales.

“El exhorto a las chiapanecas y los chiapanecos es a que nos sigamos cuidando porque el COVID-19 todavía no ha desaparecido. Así que, por favor, no hay que caer en excesos de confianza y mantener las medidas preventivas, a fin de proteger la salud y la vida, tanto propia como de los seres queridos, ante este virus tan peligroso”, apuntó.

Asimismo, el mandatario precisó que continúa la vacunación contra la influenza, la cual se realiza cada año con el objetivo de combatir las nuevas cepas de esta enfermedad respiratoria que incluso puede ser mortal. “Tenemos suficientes biológicos en los hospitales y las clínicas, en las zonas urbanas y rurales de la entidad. Acude a aplicártela para proteger lo más valioso que tenemos: la vida y la familia”. Boletín Oficial