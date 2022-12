En Chiapas Quedarán Varados Miles de Migrantes, México Seguirá Siendo el “Patio Trasero” de EEUU

En Tapachula Continúan Arribando Miles de Migrantes en Caravanas, Quienes Ahora Tendrán que Esperar en México la Resolución que den las Autoridades Migratorias de Estados Unidos.

* AL RATIFICAR LA CORTE SUPREMA DE ESE PAÍS EL TITULO 42 IMPUESTO POR EL EX PRESIDENTE TRUMP, EL CUAL PERMITE LA EXPULSIÓN DE MIGRANTES A TERRITORIO MEXICANO, QUIENES ESPERARÁN MESES O AÑOS EN RESOLVER SUS TRÁMITES.

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre del 2022.- La esperanza de unos 4 millones de migrantes que permanecen varados en territorio mexicano en espera de un oportunidad para cruzar a los Estados Unidos y gozar de las bondades de esa nación, se desplomaron este martes cuando la Corte Suprema de ese país norteamericano que las medidas del «Título 42», que permite la expulsión inmediata de indocumentados, permanezcan vigentes.

Esa medida jurídica impulsada por el presidente Donald Trump en marzo del 2020, tenía como base el frenar los contagios del Covid-19 y otras enfermedades que se podrían propagar con la llegada de los éxodos migratorios, aunque desde la llegada del actual mandatario, Joe Biden, propuso derogar esa iniciativa para dar paso a su propia versión de «abrazos, no balazos», y abrir la esperanza de recibir a migrantes.

Ante la controversia desatada en los últimos días entre los asambleístas y los representantes de la sociedad en la Unión Americana, se solicitó la intervención de la Corte que postergó su veredicto una semana hasta este martes, cuando también millones de centroamericanos esperaban en sus naciones de origen la resolución.



Luego de muchas horas de debate, el resultado no podía ser más polémico en la Corte, con cinco votos a favor y cuatro en contra, en atención a lo solicitado por las autoridades de 19 Estados, que se oponen a una nueva invasión extranjera a su territorio si concluía el «Título 42».Como la presión en el otro lado del escritorio, incluida la del propio Gobierno y la de los millones de migrante varados, se aceptó una nueve discusión a celebrarse entre febrero y marzo, que podría ratificar la postura de este día.El acuerdo también provocó un silencio en «La Casa Blanca», porque interpretan que eso representa la primera derrota del Gobierno de Biden y un triunfo para Trump, que se alista a subir al escenario en busca de ser candidato de nuevo a la Presidencia.De inmediato, el actual Gobierno emitió un comunicado en el que establece que «la Administración federal acatará la orden», pero solicitó al Congreso que se apruebe una reforma migratoria para resolver la crisis de la frontera.En la noche de este martes, algunas organizaciones sociales y de derechos humanos advirtieron que esa resolución convierte a México en el «patio trasero de los Estados Unidos», luego de que las caravanas de migrantes ya no podrán cruzar la frontera y tendrán que quedarse a vivir en México, legal o ilegalmente.De ser así, prevén que habría un colapso en los municipios donde hay un hacinamiento de extranjeros, como el caso de Tapachula, porque no alcanzan los recursos económicos para brindarle los servicios básicos de salud, educación, alimentación, vivienda y empleo a esos indocumentados, y el Gobierno Federal tampoco quiere destinar recursos para esas causas.Se espera que en las próximas horas se den a conocer las posturas de las caravanas y de los traficantes de seres humanos, cuyas ganancias están a la altura del narcotráfico. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello