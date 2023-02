Contrabando Indiscriminado de Mercancías en la Frontera Sur Afecta al Sector Empresarial: Amexme

Sectores Productivos Afirman que el Ingreso de Mercancía Ilícita Provoca Daños a las Economías de Guatemala y México, ya que no Pagan Impuestos, son de Mala Calidad y Hasta Pueden Provocar Problemas de Salud.

*CIENTOS DE PRODUCTOS DE DUDOSA PROCEDENCIA INGRESAN TODOS LOS DÍAS DESDE GUATEMALA POR EL RÍO SUCHIATE, A LA VISTA DE LAS PROPIAS AUTORIDADES Y SIN QUE NADIE PUEDA IMPEDIRLO.

Tapachula, Chiapas; 15 de febrero del 2023.- El comercio informal y la mercancía que ingresa de contrabando a Chiapas procedente de Guatemala, afecta de manera severa al sector empresarial, por la gran cantidad de gastos que realiza la iniciativa privada establecida, como son los pagos de impuestos, rentas, salarios, energía eléctrica, servicios, entre otros.



1 de 4

De esa manera lo consideró Patricia Cárdenas Ruiz, presidente de Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capítulo Tapachula, quien al dar una entrevista al rotativo EL ORBE señaló que ese tipo de intercambio comercial afecta a las economías, tanto de México como de Guatemala, debido a que los productos no son registrados y por ende, escapan a las tributaciones.Añadió que de esta actividad, las autoridades correspondientes lo saben perfectamente, ya que ellas mismas lo ven cuando la mercancía atraviesa ilegalmente a través del río Suchiate, razón por la cual no hay un registro de la misma, no hay un control, como tampoco pagos de impuestos.Reconoció que en esa captación de impuestos, el sector empresarial en nada se beneficia, pero sí el propio gobierno. El beneficio sería que pagaran impuestos los productos que procedan de Guatemala, así un buen porcentaje dejaría de ser competencia desleal.Puntualizó que de todas formas, esa actividad informal y el ingreso de productos de contrabando afecta bastante a la clase empresarial, por lo que, como sucede con las socias de Amexme, tienen que innovar o mejorar en todos los sentidos su propuesta comercial para que puedan salir adelante. EL ORBE / Nelson Bautista