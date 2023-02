Gobierno de Oaxaca Rechaza Estar Rebasado por la Violencia

Oaxaca, Oax., 15 de febrero.- El titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López, rechazó que la administración de Salomón Jara Cruz (Morena) esté rebasada por la violencia y la inseguridad luego del asesinato de cinco personas en Santiago Amoltepec.

Según el funcionario, esa es una percepción de la prensa porque la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) establecen que entre diciembre de 2022 y enero de 2023, se mantienen los mismos índices en homicidios y feminicidios que en el gobierno anterior y el cual fue encabezado por priista Alejandro Murat Hinojosa.

«No creo que el estado está rebasado en materia de seguridad pública, yo creo que esa es percepción suya», respondió a los cuestionamientos de la prensa.

Romero López apuntó que no minimiza la violencia que se vive en el estado y que para eso se ha determinado una estrategia de seguridad pública en la que se han duplicado los operativos, el decomiso de armas, de drogas y de elementos prohibidos en los penales de Oaxaca.

Además, dijo que la ley es muy clara y que la seguridad pública corresponde inicialmente a los municipios, que son los primeros respondientes.

«Y lo primero que queremos hacer es que los municipios cumplan con esta obligación, prioricen los recursos para capacitar, formar policías y equiparlos. Ya el gobierno del estado anunciará un paquete de acciones para reforzar la seguridad pública en Oaxaca, que no es un tema menor, pero que tampoco nos ha rebasado».

De acuerdo con el titular de la Sego, Oaxaca está dentro de los seis estados más seguros del país y lo que quieren es evitar que salgan de esa posición.

Sobre los hechos en Santiago Amoltepec, dijo que la versión que hasta el momento tienen de lo ocurrido es lo que han declarado las autoridades municipales y las cuales refieren que ellos se encontraban en una reunión con el presidente municipal de Textitlán y con motivo de esta visita, había bloqueados los accesos al palacio municipal. Pero, un grupo ingresó por la fuerza y empezó a disparar; ante esto, el grupo de la municipal respondió a la agresión y asesinó a los integrantes de este grupo que viajaban en una camioneta, uno más quedó con heridas de bala.

Romero López no confirmó si entre las víctimas se encuentran tres hijos del expresidente municipal de Santiago Amoltepec.

«Se habla de dos o tres, habría que analizar la relación con el ex presidente municipal. La entrega recepción se realizó en paz, la elección se realizó en paz y sí llama la atención que detonó, pero hay que esperar la investigación de la Fiscalía.

Por el momento, informó que en esa comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca se encuentran agentes de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

También dijo que se ha propuesto a las autoridades municipales de Santiago Amoltepec la instalación de una base de operaciones mixta de los diferentes cuerpos de seguridad en su territorio. Esta propuesta, afirmó, se discute en estos momentos por la asamblea comunitaria.

«En estos momentos se desarrolla una asamblea general y estamos esperando que se instale una base de operaciones mixtas. Lo digo así porque muchas autoridades han tomado la decisión de impedir la presencia de elementos de seguridad pública y eso ya no puede seguir ocurriendo». Sun