Migrantes Deciden Salir de Tapachula con o sin Documentos Tras Suspenderse la Entrega de FMM

*Aseguran los Extranjeros que Cinco mil Personas más Vienen Hacia Tapachula

Indocumentados Deciden Salir de Tapachula Tras Suspenderse la Entrega de Documentos Migratorios

*CADA HORA ESTÁN SALIENDO GRUPOS DE CIEN PERSONAS, CAMINARÁN HASTA ENCONTRAR EL FERROCARRIL QUE LOS LLEVE A LA FRONTERA NORTE.

Tapachula, Chiapas; 15 de Mayo del 2023.- Al suspenderse la entrega de Formas Migratorias Múltiples (FMM) con las que podían recorrer el territorio nacional hacia los Estados Unidos sin ser detenidos en su intento, migrantes varados en la localidad han decidido partir caminando de la Ciudad hacia la frontera norte, con o sin documentos.

Por ello, desde las primeras horas de éste lunes marcharon en grupos de alrededor de cien personas cada uno, en espacios de una hora entre uno y otro

Las jornadas han sido lentas en virtud de que viajan en los contingentes, mujeres embarazadas, menores de edad, personas de la tercera edad y varios con capacidades diferentes.

Alejandra Garcés, originaria del Perú, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que vienen viajando porque la situación en sus países de origen está muy difícil, y que tras de ellos vienen unos cinco mil más hacia Tapachula, de manera independiente de los que están saliendo.

“Muchos entraron a la selva centroamericana, pero ya no salieron”, afirmó al mencionar que, en el Parque Ecológico de Tapachula, justo donde estaba ubicadas de manera provisional las ventanillas migratorias, que desde el jueves fue suspendida la expedición de las FMM y por lo mismo han decidido que desde ahora seguirán su camino de manera irregular.

La idea es caminar en pequeños contingentes para tratar de pasar desapercibidos por las autoridades y llegar hasta donde se encuentre el ferrocarril, subir a la máquina y seguir avanzando.

Luego se le cuestionó si temen a las redadas y las deportaciones, a lo que comentó que “venimos huyendo de un país por algo. No sería justo que uno sobreviva todo lo ocurrido en el camino en cada país, en donde nos han querido sacar dinero de una forma u otra, y que lleguemos a México donde nos falta un solo paso para llegar a nuestro destino”.

Aseguró que no se van a quedar “porque vamos de paso y nuestro destino final es llegar a los Estados Unidos, ya que todos queremos ir para allá y no quedarnos acá. Nos dijeron que no hay permisos y a los que sean detenidos, serán devueltos hacia Guatemala”.

Dejó en claro también que van a seguir buscando una salida de Chiapas, como lo han hecho hasta ahora, pasando ocho países cada uno, en el que “venimos endeudados y nuestras familias confían en nosotros. Muchos de los que partieron murieron en la selva y les han robado. Es una cosa de locos y el infierno si existiera, sería ese”, EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello