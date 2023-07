Encabeza REC Contingente Chiapaneco Durante el Festejo por los 5 Años del Triunfo de AMLO

El Mandatario Estatal reconoció los apoyos que la Federación ha otorgado al pueblo chiapaneco.

* EL GOBERNADOR REFRENDÓ SU COMPROMISO CON LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, DIRIGIDA POR EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR.

Al asistir al festejo del pueblo mexicano por los cinco años del triunfo democrático para la transformación de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que se puede constatar la consolidación de la Cuarta Transformación, gracias a un gobierno humanitario que ama su país y trabaja por el bienestar, la igualdad, la paz, el progreso, la justicia social, las libertades y el respeto de los derechos de las y los mexicanos.

En el marco de esta celebración, realizada en el Zócalo de la Ciudad de México, el mandatario chiapaneco enfatizó que hoy el país transita por un verdadero estado de bienestar, porque todas las políticas públicas, acciones y proyectos prioritarios tienen como esencia atender las verdaderas necesidades del pueblo, especialmente, de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad, quienes durante décadas estuvieron en el abandono.

Tras subrayar que, como nunca antes, hay un gobierno patriota que anhela construir un México justo, agradeció el respaldo que el presidente López Obrador brinda al Sur-Sureste, a través de obras como el Tren Maya, el Transístmico y la rehabilitación de Línea K que recorrerá Oaxaca-Chiapas, mismas que detonarán actividades económicas, comerciales y turísticas; aunado a la construcción de la Refinería Dos Bocas y la modernización de presas hidroeléctricas, que fortalecerán la soberanía energética.

Asimismo, Escandón Cadenas reconoció los apoyos que la Federación ha otorgado al pueblo chiapaneco, mediante los programas de Bienestar que favorecen a personas adultas mayores y con discapacidad, a embarazadas, a la niñez, jóvenes y sectores productivos; además de obras en materia de salud, educación, vivienda, seguridad, infraestructura vial, carretera, portuaria y aeroportuaria, y la instalación de internet gratuito.



1 de 3

“En Chiapas seguiremos haciendo causa común y trabajaremos alineados a las políticas que impulsa el Gobierno Federal porque se ha comprobado que es el camino correcto para sacar adelante a nuestra querida entidad y nación. Reconocemos al presidente Andrés Manuel como un hombre sensible, humano y visionario, quien nunca claudicó en su lucha por lograr lo que hoy es una realidad: la transformación de México”, apuntó.En su mensaje al pueblo de México, el presidente López Obrador señaló que, actualmente, llega de manera directa a 30 millones de hogares, cuando menos, un programa de Bienestar o una porción del presupuesto nacional, y los 5 millones de hogares restantes, que viven en mejores condiciones, también se han beneficiado porque ha mejorado el poder adquisitivo de las familias y se ha fortalecido el mercado interno.“El pacto entre el pueblo y su gobierno funcionó y se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos, pero dar atención especial y privilegiar a los pobres y necesitados. Este fraterno ideal lo hemos podido convertir en realidad como es notorio. Hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia, lo vamos a lograr entre todos, me canso ganso”, expresó.Entre otros puntos, el mandatario federal destacó que como nunca había sucedido, hay 21 millones 877 mil 307 trabajadores inscritos en el IMSS; México es el tercer país del mundo con menos desempleos, y, luego de la pandemia, ha tenido un crecimiento de más del tres por ciento anual; dijo que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar y que está llegando inversión extranjera como nunca.Respecto al Tren Maya, precisó que se inaugurará en diciembre y contará con 20 estaciones y 14 paraderos, se comunicarán pueblos, se transportarán con rapidez y seguridad, pasajeros y turistas por cinco estados del Sureste, entre ellos Chiapas, en una espléndida y mística región de bellas playas, selva, y majestuosas ciudades del México prehispánico: “hoy por hoy, esta obra de mil 554 kilómetros es la más importante del mundo, no sólo en lo constructivo sino por su dimensión ecológica, turística y cultural”.Reconoció la disciplina financiera que prevalece en las entidades, por lo que la deuda de los estados ha disminuido un 9.6 por ciento en términos reales con relación al 2018; y aseguró que se rescatará a Pemex, CFE y regresarán los trenes de pasajeros, pues al final de este mandato, se dejará más de tres mil 500 kilómetros de líneas férreas.Estuvieron presentes: la esposa del presidente López Obrador y presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller; la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, José Rafael Ojeda Durán; así como servidoras y servidores públicos del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno Federal; la Gobernadora electa del Estado de México; el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Gobernadoras y Gobernadores de diferentes entidades del país, Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados.