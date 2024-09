Llegada Masiva de Migrantes ha Generado Inseguridad y Enfermedades

* AUTORIDADES POLICIACAS Y EL INM NO HAN PODIDO

APLICAR LAS LEYES PARA RESTABLECER EL ORDEN EN LA FRONTERA SUR.

Tapachula, Chiapas; 11 de Diciembre del 2023.- «La llegada masiva de migrantes a la frontera sur de Chiapas en los últimos cinco años solo ha traído severos problema de inseguridad y de enfermedades mortales», sostuvo Sergio Abenamar González Sánchez, presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Acción Nacional (PAN) en la localidad.

En entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que la inseguridad en territorio nacional es una situación muy preocupante para todos los ciudadanos que, además, es un tema que navega en la impunidad y en permanente crecimiento.

Según el también empresario agrícola, «a los delincuentes hay que tratarlos como tal para pensar que se puede restablecer el orden y la ley, no con abrazos».

De acuerdo a su opinión, “la inseguridad es algo que se adolece más en la frontera sur, por la vecindad que tenemos con Guatemala y los éxodos masivos de migrantes que vienen invadiendo nuestra tranquilidad y salud».

Asimismo, «tenemos corporaciones y dependencias de gobierno que no sirven para nada, como el Instituto Nacional de Migración (INM) que no tiene la capacidad de resolver las demandas de esa población extranjera».

Eso es resultado también de la presión que ejerce el Gobierno de los Estados Unidos, la delincuencia organizada y por los mismos migrantes, señaló.

De igual forma, todos esos miles de personas que cada día entran a territorio mexicano de manera ilegal, muchos se han quedado de manera definitiva en Tapachula y ya han hecho familias, que a su vez están procreando una nueva raza.

Con la llegada de esas multitudes ha crecido de manera considerable el porcentaje de enfermedades mortales como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Sida.

El temor de los mexicanos a esa invasión de personas muchos de ellos muy agresivos, se ve reflejado a partir de las 08:00 de la noche, «porque Tapachula queda desolada y ya nadie quiere salir de sus casas».

Esa nueva forma de vivir bajo el terror, puntualizó, no es exclusiva solo de la población, sino también de todos los sectores productivos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello