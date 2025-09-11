Eduardo Ramírez Atiende a Familias Afectadas por Lluvias en Tapachula

El Mandatario Estatal Realizó una Intensa Gira de Trabajo en la Costa y Soconusco

Anunció que se Dispersará un Kit de Limpieza, Colchonetas, Cobertores y Despensas Alimentarias.

*EL GOBERNADOR SUBRAYÓ QUE LAS INSTITUCIONES ESTATALES BRINDARÁN ACOMPAÑAMIENTO Y TODA LA AYUDA NECESARIA A LA POBLACIÓN QUE RESULTÓ DAMNIFICADA.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de apoyos a familias de la colonia Campestre Corlay, en Tapachula, quienes resultaron afectadas por las recientes inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias. Subrayó que las instituciones estatales brindarán acompañamiento y toda la ayuda necesaria a la población damnificada.

“No vine a dar un discurso, vine a resolver sus problemas. Tengan la certeza de que se les va a ayudar. Se dispersará un kit de limpieza, colchonetas, cobertores, despensas alimentarias. También se les otorgará un apoyo económico a las familias censadas, para que puedan comprar lo que consideren una prioridad”, expresó.



Tras recorrer y constatar los daños en viviendas y espacios públicos, el mandatario señaló que, una vez concluidas las tareas de limpieza y recuperación integral de las zonas afectadas, se impulsará el fortalecimiento de la infraestructura de protección civil, con el objetivo de prevenir y evitar que esta situación vuelva a repetirse. Boletín OficialAcompaña Yamil Melgar al Gobernador en Evaluación de DañosJunto con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, el presidente municipal, Yamil Melgar, supervisaron los avances en la limpieza y retiro de daños en casas de las colonias Campestre Corlay, Coapantes y Monroy, que resultaron afectadas por el desbordamiento del río Texcuyuapan, ocurrido el pasado lunes 8 de septiembre como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la región.En el recorrido al que asistió el secretario de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, Mauricio Cordero Rodríguez, el edil resaltó que la coordinación oportuna garantiza la atención a las familias que fueron afectadas por las precipitaciones pluviales de 141 milímetros ocurridas en la zona.En este sentido, resaltó que la oportuna intervención de las autoridades de Protección Civil y cuerpos de emergencia, permitió salvaguardar la integridad de las familias y evitar una tragedia.Con gira por la región Soconusco, Eduardo Ramírezreafirma cercanía con el puebloEn una intensa gira por la región Soconusco, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó Acacoyagua, Escuintla, Tuzantán y Huehuetán, donde refrendó su compromiso con la paz y el desarrollo, asegurando que continuará recorriendo todo el estado para escuchar a la gente y atender sus verdaderas necesidades.“Seguiremos visitando otros municipios de la región Soconusco, ya sea de día, de tarde o de noche, ya sea con lluvia, sea como sea, vamos a llegar a todos los rincones de Chiapas, porque un gobernador debe estar cercano a su pueblo”, expresó.En Acacoyagua, encabezó la entrega de becas Rosario Castellanos y chips de Conecta Chiapas, recorrió los módulos de atención integral de la salud y de las Jornadas por la Paz. Subrayó que seguirá sumando esfuerzos con los ayuntamientos para fortalecer el bienestar y la prosperidad de la región.En Escuintla, reiteró que el objetivo es acabar con el rezago en todos los rubros y mejorar la calidad de vida de la población. En ese marco, dio el banderazo de inicio de obra en la Escuela Secundaria del Estado Dr. Belisario Domínguez, y anunció la próxima construcción del puente vehicular Doña María. También entregó becas para la alfabetización y chips, además de verificar los módulos de salud y de las Jornadas por la Paz.En Tuzantán, dispersó becas y beneficios de Conecta Chiapas, recorrió módulos de salud y de capacitación, como parte de las Jornadas por la Paz. Señaló que continuará apoyando a los sectores más vulnerables y exhortó a las mujeres a aprovechar los servicios médicos para prevenir enfermedades como el cáncer de mama.En Huehuetán, inauguró el Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim), donde reiteró su compromiso de garantizar una vida libre de violencia para niñas, adolescentes y mujeres. Llamó a no quedarse calladas y a denunciar, para castigar con todo el peso de la ley a los agresores.El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, resaltó que el programa de alfabetización Chiapas Puede ha sido reconocido a nivel nacional e internacional como un modelo de éxito, invitando a que más habitantes se sumen a este esfuerzo en el que actualmente participan 150 mil personas.El secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, refrendó el compromiso con las juventudes chiapanecas al impulsar estrategias de conectividad gratuita que fortalecen su educación y generan ahorros familiares.El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, subrayó que la prevención es la base del sistema de salud en la Nueva ERA, impulsando vacunación, pláticas comunitarias y programas para reducir el riesgo del cáncer de mama. Asimismo, convocó a la población a participar en Chiapas se Mueve, iniciativa que promueve hábitos saludables.La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, sostuvo que el Centro LIBRE será un espacio seguro y digno, donde las mujeres recibirán atención integral y acompañamiento puntual en cada caso de violencia.El director de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que la construcción del puente vehicular “Doña María”, sobre el camino Canutillo-Soconusco, contará con una inversión de más de 30 millones de pesos, beneficiando a más de 28 mil habitantes de Escuintla, Acapetahua y Acacoyagua.El titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, destacó que se invierten más de 10 millones de pesos en Escuintla para la construcción de aulas, sanitarios, red eléctrica y espacios dignos en escuelas, y anunció nuevas aulas didácticas en la primaria 24 de Octubre. Boletín Oficial