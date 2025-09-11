Garantizamos la Atención a Familias Afectadas por Lluvias: Yamil Melgar

El presidente municipal, Yamil Melgar, supervisó las acciones de limpieza en las colonias Campestre Corlay, Coapantes y Monroy, que resultaron afectadas por el desbordamiento del río Texcuyuapan, ocurrido el pasado lunes 8 de septiembre como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la región.
Durante el recorrido, el edil expuso que la coordinación oportuna garantiza la atención a las familias que fueron afectadas por las precipitaciones pluviales de 141 milímetros ocurridas en la zona, resaltando que la inmediata intervención de las autoridades de Protección Civil y cuerpos de emergencia, permitió salvaguardar la integridad de las familias y evitar una tragedia.
Cabe mencionar que como parte de los trabajos, se realizó la evaluación de daños y necesidades en 90 viviendas donde resultaron 357 personas afectadas, quienes han recibido atención integral por parte de las autoridades.
Yamil Melgar expresó su reconocimiento y gratitud al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez y a las instituciones que se sumaron al trabajo coordinado, entre ellas la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Secretaría de Protección Civil del Estado, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Jurisdicción Sanitaria VII y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, cuya labor en equipo permitió responder con eficacia ante la emergencia. Boletín Oficial