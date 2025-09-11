Protección Civil del Estado Activó Apoyo Humanitario Tras Afectaciones por Lluvias

*Más de 40 Viviendas Sufrieron Daños.

Tapachula Chiapas 10 de septiembre 2025.- La intensa lluvia registrada el pasado lunes dejó un saldo de al menos 131 personas afectadas y más de 40 viviendas dañadas en la colonia Campestre Corline, una de las zonas más impactadas por los escurrimientos provocados por la precipitación, que alcanzó los 141 mm, principalmente en la zona norte del municipio.

El Delegado Regional de Protección Civil en la zona Soconusco, Joaquín Ernesto Montes Molina, informó que los niveles de agua en algunas viviendas oscilaron entre los 60 centímetros y hasta dos metros de altura. Aunque se registraron afectaciones menores en otras 17 colonias, en su mayoría con niveles de agua entre los 10 y 30 centímetros, Campestre Corline concentra los daños más graves.



Ante esta situación, las autoridades estatales, en coordinación con el municipio y con apoyo de la sociedad civil, activaron el protocolo de ayuda humanitaria, priorizando los hogares con pérdidas parciales o totales.Este miércoles se realiza la entrega de 100 despensas, colchonetas, cobertores y kits de limpieza, aunque se cuenta con un stock adicional para atender nuevas necesidades.Realizamos un análisis de daños y necesidades, y estamos enfocando los apoyos a quienes realmente lo requieren. Protección Civil del Estado entregará los insumos al equipo municipal, quien los distribuirá directamente a los afectados, precisó.El delegado también advirtió sobre el riesgo que representa el arroyo cercano a varias colonias. Actualmente se trabaja en un proyecto conjunto entre municipio y Protección Civil Estatal para mitigar riesgos, ya que varias viviendas se encuentran en un nivel más bajo que el afluente, lo que incrementa su vulnerabilidad en temporada de lluvias.Aunque el sistema de alerta temprana se mantiene en color verde, se pide a la población mantenerse atenta, ya que en días previos el nivel alcanzó alerta amarilla debido a lluvias intensas. Asimismo, se recomendó no realizar trabajos de desazolve sin supervisión, ya que una crecida repentina del río podría poner en peligro la vida de quienes lo intenten.Ayer, elementos de Protección Civil del Estado, Protección Civil municipal, la Marina y brigadas locales trabajaron en la limpieza de viviendas y en la evaluación de daños, como parte de las acciones inmediatas de respuesta. EL ORBE/Nelson Bautista