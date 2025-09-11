Protestan Recolectores de Basura en el Mercado Sebastián Escobar y 5 de Mayo

En el Mercado San Juan, Locatarios Afirman que les Negaron el Acceso al Centro de Acopio de Basura

Los Inconformes Tiraron Desechos en la 3ª Calle Poniente y la 12 Avenida Norte a Modo de Protesta

Tapachula, Chiapas 10 de Septiembre del 2025.- Decenas de triciclero que se dedican a recolectar desechos en la zona centro de la ciudad, protestaron por la tarde de este miércoles 10 de septiembre, tirando basura en las calles, en donde bloquearon la circulación la 3ª calle poniente y 12ª avenida norte, exigiendo camiones recolectores a las autoridades.



Los inconformes aseguran que pagan 150 pesos mensuales a la tesorería municipal, para tener el derecho de depositar los desechos que recolectan en el centro de acopio ubicado en esta zona de la ciudad.Sin embargo, desde hace varios días no llegan los camiones recolectores de basura (tolvas) que son los que tienen la capacidad de compactar los desechos. Y en su lugar han temido carros de volteo, que no tienen la capacidad de trasladar todos los residuos que se acumulan en el lugar.Doña Juana “N” recolectora de desechos por más de diez años en la ciudad, dijo que la situación es cada vez más complicada, porque ante la falta de camiones, la acumulación de basura es demasiada, lo cual a ellos también les afecta, porque los atrasa, tienen que hacer grandes colas para descargar sus triciclos.De igual forma denunció que el personal que les recibe los desechos en el centro de acopio, le tienen que pagar 50 pesos diarios, con el argumento de que son muchos los residuos que llegan a dejar.“Yo antes hacía de tres a cuatro viajes a este centro de acopio, ahora a lo mucho solo hago uno, porque dicen los empleados del centro de acopio que no hay camiones recolectores de basura, los grandes, que tienen la capacidad de compactar todos los residuos, porque los camiones de volteo con seis triciclos se llenan”, comentó.Destacó que, en este centro de acopio, son cientos de tricicleros los que llegan a depositar los desechos que recolectan, sobre todo en las colonias del centro de Tapachula. Así como aparte, también los locatarios del mercado Cinco de Mayo y Sebastián Escobar también llegan a depositar sus residuos, así como los comercios cercanos, lo cual provoca la saturación.Agregó que ellos lo único que piden es que lleguen los camiones recolectores, porque por eso están pagando el servicio al Ayuntamiento de Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción.