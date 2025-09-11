Empresarios de Tapachula Piden Facilitar Trámite de la TVR Para Guatemaltecos

*Para Incentivar la Llegada de Turistas en Fiestas Patrias.

Tapachula, Chiapas 10 de septiembre 2025.- En el marco de las celebraciones por el mes Patrio, el sector empresarial de Tapachula solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) agilizar y simplificar el trámite de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) para ciudadanos guatemaltecos, con el fin de incentivar la llegada de turistas y dinamizar la economía local.

Celestino González, administrador de conocida tienda comercial en el centro de Tapachula, extendió una invitación a los guatemaltecos para visitar la ciudad durante las festividades, las cuales coinciden con sus propias celebraciones nacionales.



Señaló que la cercanía entre ambos países representa una oportunidad estratégica para fortalecer el turismo regional.Propuso la digitalización del proceso de solicitud de la TVR, a través del uso de plataformas tecnológicas y aplicaciones móviles. Esta modernización, aseguró, no solo facilitaría el acceso al documento, sino que también contribuiría a reducir los casos de fraude dentro del INM.El empresario subrayó el impacto positivo que el turismo guatemalteco tiene en la economía de Tapachula, especialmente en temporadas festivas.La llegada de visitantes genera un aumento en la actividad comercial y beneficia directamente a sectores como el hotelero, restaurantero y de servicios.Otro factor favorable es el tipo de cambio entre el quetzal y el peso mexicano, que otorga a los turistas guatemaltecos un mayor poder adquisitivo.Ante la expectativa de una alta afluencia de visitantes durante el fin de semana patrio, los establecimientos locales ya se preparan para ofrecer atención y servicios de calidad a los visitantes. EL ORBE/Nelson Bautista