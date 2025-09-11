Acceso Principal al Ejido Morelos se Encuentra Totalmente Destruido e Intransitable: Habitantes

*Exigen que sea Rehabilitado.

Tapachula, Chiapas 10 de Septiembre del 2025.- Las fuertes lluvias han generado estragos en diferentes caminos en la zona rural del municipio de Tapachula, entre ellos está el acceso principal del ejido Morelos, una de las comunidades más grandes de la zona baja de la geografía local.

Los afectados en voz de José “N” manifestaron su preocupación, ya que la carretera se encuentra llena de baches, y con las lluvias de la temporada, la problemática se ha incrementado.



“Estamos pidiendo el apoyo de las autoridades, para que esta vialidad sea tomada en cuenta en el programa de rehabilitación de caminos, ya que es urgente, el transporte público ya no quiere entrar, y las unidades particulares son afectadas, porque los baches cuando esta lloviendo no se ven, sobre todo en las noches”, comentó.José “N” recordó que esta vialidad fue pavimentada en el año 2004, por lo que el asfalto ya cumplió con su vida útil, y se requiere de una urgente rehabilitación o reconstrucción.Agregó que esta carretera, también es utilizada por otras comunidades de la zona, como San Cristóbal Buena Vista, San José del Valle y Dorados de Villa. EL ORBE/ Mesa de Redacción.