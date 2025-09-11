jueves, septiembre 11, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalAcceso Principal al Ejido Morelos se Encuentra Totalmente Destruido e Intransitable:...
Local

Acceso Principal al Ejido Morelos se Encuentra Totalmente Destruido e Intransitable: Habitantes

0
12

*Exigen que sea Rehabilitado.

Tapachula, Chiapas 10 de Septiembre del 2025.- Las fuertes lluvias han generado estragos en diferentes caminos en la zona rural del municipio de Tapachula, entre ellos está el acceso principal del ejido Morelos, una de las comunidades más grandes de la zona baja de la geografía local.
Los afectados en voz de José “N” manifestaron su preocupación, ya que la carretera se encuentra llena de baches, y con las lluvias de la temporada, la problemática se ha incrementado.

“Estamos pidiendo el apoyo de las autoridades, para que esta vialidad sea tomada en cuenta en el programa de rehabilitación de caminos, ya que es urgente, el transporte público ya no quiere entrar, y las unidades particulares son afectadas, porque los baches cuando esta lloviendo no se ven, sobre todo en las noches”, comentó.
José “N” recordó que esta vialidad fue pavimentada en el año 2004, por lo que el asfalto ya cumplió con su vida útil, y se requiere de una urgente rehabilitación o reconstrucción.
Agregó que esta carretera, también es utilizada por otras comunidades de la zona, como San Cristóbal Buena Vista, San José del Valle y Dorados de Villa. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Acceso Principal al Ejido Morelos se Encuentra Totalmente Destruido e Intransitable: Habitantes
Artículo anterior
Empresarios de Tapachula Piden Facilitar Trámite de la TVR Para Guatemaltecos
Artículo siguiente
Locatario del Mercado San Juan Denuncian Bloqueo en el Centro de Acopio de Basura
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina. Jueves 11 de septiembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

¡Gigantes Derrota a Panteras 12-10 en Categoría Pañales!

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.-La quinteta de Gigantes, a cargo del Coach Chapis Gutiérrez, derrota por pizarra de 12 a 10, a Panteras, el pasado fin de...
Leer más

Entrega de Títulos en la Universidad del Soconusco

Al Instante staff - 0
La Universidad del Soconusco celebró la ceremonia de entrega de títulos, a nuevos profesionistas de las licenciaturas en Trabajo Social, Derecho y Administración, así...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV