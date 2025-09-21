En Tapachula, la Presidenta Claudia Sheinbaum Promete Industrializar a la Frontera Sur

* A Través de los Polos Para el Bienestar, la Línea K del Tren Interoceánico y la Modernización de Puerto Chiapas.
* Ante más de 40 mil Personas Reunidas en el Estadio Olímpico de Tapachula, la Mandataria Reafirmó que México es Fuerte Porque no hay División Entre Gobierno y Pueblo
* La Presidenta Sheinbaum se Reunió con 70 mil Personas en Tres Estados: Chiapas, Tabasco y Campeche, en Donde Resumió los Logros de su Primer año de Gobierno.
* El Gobernador Eduardo Ramírez destacó que el Respaldo de la Presidenta ha Sido Fundamental Para Brindar Paz, Seguridad, Confianza y Certeza a Chiapas
Tapachula, Chiapas; 20 de Septiembre de 2025.- En Chiapas, ante 40 mil personas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que el objetivo es hacer de Tapachula el centro del país y de Centroamérica, a través de la construcción de dos Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), que ya están en licitación por parte de la Secretaría de Marina; la modernización del Puerto Chiapas y la conclusión en 2026 de la Línea K del Tren Interoceánico, conocida en esta entidad como la Línea de la Transformación, que va de Ixtepec, Oaxaca a Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Además, informó que, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se repararán los puentes que se cayeron, ayer 19 de septiembre, en este municipio, en apoyo al pueblo de Chiapas, ya que, reiteró: no hay división entre Gobierno y pueblo. “Si México es fuerte es por su pueblo, si México es fuerte es por su historia, si México es fuerte es porque no hay división entre gobierno y pueblo”, agregó.
Como parte de su gira de rendición de cuentas, la Jefa del Ejecutivo Federal informó que en Chiapas son un millón 906 mil 955 beneficiarias y beneficiarias de alguno de los Programas para el Bienestar a través de una inversión de 45 mil 939 millones de pesos (mdp), lo que significa que una familia recibe entre uno y dos apoyos.
Detalló que 3 mil 597 comunidades reciben por primera vez recursos de manera directa con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM); y como parte del programa de Vivienda para el Bienestar se construirán 82 mil 23 viviendas y 60 mil familias son beneficiadas con descuentos y congelamientos de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).
Informó que también se trabaja en la construcción de la vía de carga del Tren Maya; en la conservación de la red federal de carreteras; en la carretera Macuspana-Escárcega que pasa por Chiapas, la construcción del puente Rizo de Oro, de caminos artesanales y la carretera Palenque-Ocosingo, junto al gobierno del Estado. Además, con Alimentación para el Bienestar, el siguiente año comenzará la compra con Precios de Garantía de café del Soconusco; se va a recuperar la producción de maíz de La Fraylesca y se adquirirá una planta para producir harina de maíz.
En infraestructura, resumió que se hacen obras de protección contra inundaciones; se construirá en cada municipio un Centro LIBRE para las mujeres; fue inaugurado un plantel de la Universidad Rosario Castellanos (UNRC) y se trabaja en uno más; se abrieron las puertas del Hospital General de Zona No. 13 “14 de Septiembre” y se trabaja en la rehabilitación y ampliación del Hospital Rural Albergue en Bochil, de la Clínica Hospital “Dr. Roberto Nettel” en Tapachula del ISSSTE, de Unidades de Medicina Familiar en Chiapa de Corzo y Tapilula y de la Unidad de Hemodiálisis en el Hospital General en Tonalá. Boletín Oficial