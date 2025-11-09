domingo, noviembre 9, 2025
spot_img
InicioPortadaSe Agudiza el Robo de Café en Parcelas de la Zona...
Portada

Se Agudiza el Robo de Café en Parcelas de la Zona Alta de Tapachula

0
14

* PRODUCTORES HAN SOLICITADO EL APOYO DE LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD DEBIDO A LA PRESUNTA PRESENCIA DE GRUPOS DELICTIVOS.

Tapachula, Chiapas; 8 de Noviembre del 2025.- El robo en la zona alta del municipio de Tapachula es descarado y la problemática se ha recrudecido, por lo que es urgente la atención de las autoridades en materia de seguridad, denunció el dirigente de productores de café, Ismael Gómez Coronel.
Subrayó que actualmente los campesinos enfrentan una difícil situación económica, a pesar de que el aromático grano ha alcanzado muy buenos precios.

En la zona rural alta de esta localidad, dijo, la mayoría de los jóvenes ha migrado a Estados Unidos y otros a Estados del norte del país, provocando que se complique la existencia de mano de obra para el corte de café.
Los campesinos guatemaltecos que antes venían a trabajar al corte cada año dejaron de hacerlo por cuestiones de seguridad, explicó, aunado a que económicamente ya no les conviene debido a la devaluación del Peso Mexicano, mientras que el Quetzal guatemalteco se ha elevado.
El escenario es complicado, dijo Gómez Coronel, ya que en la actualidad hay una tremenda inseguridad.
Calificó de “descarado el robo de café en las parcelas”, debido a la ausencia de cuerpos de seguridad en la zona.
La rapiña del aromático grano se incentivó, ya que media tonelada de café está llegando a costar a “40 mil pesos”, subrayó.
Agregó que representantes y habitantes de comunidades grandes como Pavencul y Chanjalé, también han pedido el apoyo de las autoridades de seguridad y hasta del Ejército, debido a la presunta presencia de grupos delictivos, lo cual desnuda la realidad que se vive en la zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción

Se Agudiza el Robo de Café en Parcelas de la Zona Alta de Tapachula
Artículo anterior
En Palenque, Eduardo Ramírez Reafirma Compromiso con la Seguridad y los Derechos de las Mujeres
Artículo siguiente
Un Informe de la CNDH dio a Conocer que el Número de Personas Migrantes en México se ha Duplicado en los Últimos 15 Años
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En operativo de seguridad en Ocozocoautla detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del...
Leer más

¡La Afición de Cazadores Responde con Todo!

Al Instante staff - 0
Una gran noche se vivió en el Centro de Convivencia de Tapachula, donde la afición de Cazadores abarrotó las gradas para apoyar con pasión...
Leer más

SUPERVISAN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PLAZAS COMERCIALES.

Al Instante staff - 0
•Protección Civil Municipal, revisa protocolos para disminuir riesgos. 08 de noviembre 2025, Tapachula,Chiapas.- Para garantizar que centros comerciales, plazas y otros establecimientos cumplan con las...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV