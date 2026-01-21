Se Reúne ERA con Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Coincidieron en la Importancia de Impulsar Diálogos que Fortalezcan la Vida Democrática y el Tejido Social
——-
El Encuentro Permitió Refrendar la Voluntad Para Seguir Consolidando una Relación de Cooperación
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde coincidieron en la importancia de impulsar diálogos que fortalezcan la vida democrática y el tejido social.
Al término de la reunión, el mandatario chiapaneco expresó su agradecimiento al ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, por la hospitalidad brindada, y reconoció la disposición de las y los Ministros para mantener una comunicación cercana y constructiva para atender asuntos pendientes de Chiapas. Boletín Oficial