Pacientes con Enfermedades Degenerativas Piden Atención Digna y Mayor Sensibilidad Institucional

Tapachula, Chiapas; 20 de Enero del 2026.- Personas que viven con enfermedades degenerativas y terminales, continúan enfrentando no solo el deterioro físico de su salud, sino también el abandono institucional y la falta de apoyos suficientes para sobrellevar su condición.

Así lo expresó Ramón Augusto Domínguez García, quien padece distrofia muscular progresiva, y se ha convertido en una voz visible en la lucha por una atención digna para los grupos más vulnerables.

Domínguez García destacó los avances de la llamada Ley Trasciende, una iniciativa que se impulsa a nivel nacional para garantizar el derecho a una muerte digna a personas con enfermedades terminales o raras. Señaló que la propuesta ya fue turnada a la Gaceta Oficial del Senado y actualmente se encuentra en etapa de análisis, con la expectativa de que en los próximos meses sea discutida en Comisiones.

El activista recordó que al inicio de su lucha fue duramente criticado; sin embargo, con el paso del tiempo ha observado un cambio en la percepción social. “Hoy hay más conciencia, más personas que entienden el sufrimiento diario que implica vivir con una enfermedad incurable”, afirmó, subrayando que incluso sectores religiosos han comenzado a mostrar mayor apertura y comprensión.

Desde su experiencia personal, relató la dura realidad que enfrenta su familia. Su hermano, Sergio René Domínguez García, se encuentra en una fase avanzada de la enfermedad, con una pérdida severa de masa muscular y un dolor constante que afecta su calidad de vida. A ello se suma el cuidado de su madre, quien perdió la vista a causa de la diabetes, situación que ha convertido la vida cotidiana en una lucha constante.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades para fortalecer los apoyos destinados a personas con discapacidad y enfermedades terminales, así como a la población en general para sumarse con solidaridad.

“La vulnerabilidad no debería ser sinónimo de olvido”, concluyó, insistiendo en que atender a estos sectores es una obligación ética y social. EL ORBE/ JC