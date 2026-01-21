Habitantes de Suchiate Exigen Reforzar Seguridad por Violencia en Guatemala

*No se Debe Permitir el Ingreso de Maras.

Suchiate, Chiapas; 20 de Enero de 2026.- Productores agrícolas del municipio de Suchiate, solicitaron a los tres niveles de Gobierno reforzar la seguridad en los ejidos ubicados en la franja fronteriza con Guatemala ante el estado de sitio decretado en el país vecino para combatir a las pandillas, situación que ha generado preocupación por un posible cruce de personas hacia territorio mexicano.

José Manuel Ovalle Sosa, comisariado del Ejido La Libertad y presidente de la Unión de Ejidos del municipio de Suchiate, integrada por 20 ejidos, hizo un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales, especialmente al presidente municipal, Elmer de Jesús Vázquez, para que se tomen medidas preventivas inmediatas.



El dirigente ejidal explicó que aunque existe presencia de vigilancia en la cabecera municipal y en algunas zonas urbanas, persiste una gran vulnerabilidad en los caminos de extravío y pasos ilegales que conectan con Guatemala, principalmente a lo largo del río Suchiate, desde Ciudad Hidalgo hasta su desembocadura en el mar.“Nos preocupa que personas que huyen de la justicia guatemalteca crucen por estos puntos sin vigilancia.“Hay muchos pasos irregulares conocidos y no están custodiados”, señaló.Indicó que ejidos como Ciudad Hidalgo, Jesús, Ignacio López Rayón, La Libertad, Miguel Alemán y las comunidades cercanas a la desembocadura del río Suchiate son especialmente vulnerables, al encontrarse directamente en la ribera del afluente.El representante ejidal recordó que recientemente, a través de redes sociales, se informó sobre la detención en México de una persona con orden de aprehensión en Guatemala por el delito de violación, lo que confirma dijo que ya se están registrando cruces de individuos que buscan evadir a las autoridades de su país.Ante este escenario, solicitó mayor presencia y coordinación de instancias como Migración, el Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y la Policía Municipal, con el objetivo de resguardar los puntos considerados de alto riesgo.Finalmente, exhortó a los productores agrícolas del municipio a extremar precauciones en la contratación de mano de obra, especialmente en empacadoras de mango y ranchos agrícolas, ya que existe el riesgo de emplear, sin saberlo, a personas que podrían representar un peligro.“Hacemos un llamado a nuestros compañeros agricultores para que sean más estrictos y cuidadosos al contratar personal, y así evitar que se infiltre gente que pueda poner en riesgo la seguridad de nuestras comunidades”, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista