Continúa Huelga de Trabajadores del Monte de Piedad en Tapachula

*Negociación se Encuentra Estancada.

Tapachula, Chiapas; 20 de Enero del 2026.- A más de tres meses del inicio de la huelga en Nacional Monte de Piedad, trabajadores afiliados a la Sección 30 del sindicato mantienen el paro laboral ante la falta de acuerdos con la administración central de la institución.
De acuerdo con Gustavo Castellanos García, secretario de la sección sindical, hasta la fecha se han cumplido alrededor de 111 días de huelga sin que exista un posicionamiento firme que permita destrabar el conflicto.

El dirigente sindical señaló que la principal exigencia de los trabajadores es el respeto al contrato colectivo de trabajo, el cual –afirmó- ha sido vulnerado en al menos 16 ocasiones por la administración.
Aunque la empresa ha reconocido dichas violaciones y ha manifestado su disposición a repararlas, se mantiene firme en no revertir la llamada “boletinación”, una medida que el sindicato considera arbitraria y contraria a los derechos laborales.
Castellanos García denunció que esta situación refleja una cerrazón institucional, ya que la administración habría impulsado un sindicato alterno que concentra los puestos mejor remunerados, dejando en desventaja a los trabajadores sindicalizados históricamente. Añadió que, incluso, se implementaron cursos de capacitación ajenos a las funciones reales de los empleados, vinculados a una financiera adquirida por la empresa.
El prolongado conflicto ha generado un desgaste físico, emocional y económico para los trabajadores, quienes no han percibido salarios, aguinaldo, vacaciones ni fondo de ahorro. No obstante, el dirigente subrayó que la huelga es legal y legítima, respaldada por una votación nacional en la que el 74 por ciento de los trabajadores se pronunció a favor del paro, lo que garantiza la recuperación total de los salarios caídos.
Finalmente, aclaró que las prendas empeñadas por los clientes se encuentran seguras, y reiteró que el levantamiento de la huelga depende únicamente de que la administración respete los derechos laborales y el contrato colectivo. “Nuestra lucha es por la dignidad y el futuro de los trabajadores”, concluyó. EL ORBE/ JC

