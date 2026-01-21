Sentadas de Niño Dios se Mantienen Vigentes Como un Acto de Fe y Tradición

Feligreses Acuden al Tianguis Para Adquirir Vestimenta que Acompañará a sus Imágenes Durante el Periodo Litúrgico

——-

Del 24 de Diciembre hasta el 2 de febrero, Familias Enteras Realizan Actividades Religiosas

Tapachula, Chiapas; 20 de Enero del 2026.- A pesar de los cambios sociales y económicos, la tradición de la vestida del Niño Dios continúa vigente en Tapachula, sostenida por la fe y las costumbres que se transmiten de generación en generación. En el tianguis navideño, comerciantes como doña María, mantienen viva esta expresión religiosa que forma parte esencial de la cultura católica.



1 de 3

Desde el nacimiento del Niño Jesús, celebrado el 24 de diciembre, y hasta el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, familias acuden al tianguis para adquirir la vestimenta que acompañará a sus imágenes durante este periodo litúrgico. Doña María explica que, especialmente después del Día de Reyes, la tradición se intensifica, ya que es cuando se acostumbra cambiar el atuendo del Niño Dios como símbolo de fe y agradecimiento.En los puestos se ofrecen diversas vestimentas, que van desde ropones de bautizo y trajes de comunión, hasta atuendos que representan advocaciones como Cristo Rey y el Sagrado Corazón. Cada prenda responde a la devoción personal de las familias, quienes eligen según su creencia y promesa espiritual.Aunque la afluencia de visitantes ha disminuido en comparación con años anteriores, los comerciantes continúan firmes, confiando en que la tradición no se perderá. La situación económica ha impactado las ventas, sin embargo, el compromiso con la fe mantiene en pie a quienes viven de este oficio.Además de la venta de vestimentas, en el tianguis también se ofrecen servicios de restauración de imágenes religiosas, permitiendo a las familias conservar piezas con valor espiritual y sentimental.Ubicado en el malecón, frente a Bodega Aurrera, el tianguis navideño permanece abierto de 9:00 de la mañana a 11:00 de la noche, invitando a la ciudadanía a visitar este espacio donde la religión, la cultura y la tradición se entrelazan, recordando que la vestida del Niño Dios sigue siendo una costumbre viva en el corazón de Tapachula. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros