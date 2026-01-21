miércoles, enero 21, 2026
Proponen Rehabilitación de Caminos Sacacosechas

*En la Zona Media Alta de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 20 de Enero de 2026.- La rehabilitación de los caminos sacacosechas en la zona media baja de Tapachula se ha convertido en una necesidad prioritaria para el desarrollo social y productivo de diversas comunidades rurales.
El desgaste natural de la carpeta asfáltica en estos tramos ha generado afectaciones en la movilidad, incrementando los tiempos de traslado y dificultando las actividades cotidianas de la población.

Habitantes del Ejido Morelos y de localidades aledañas señalaron recorridos que anteriormente se realizaban en pocos minutos ahora requieren más tiempo, debido al deterioro de la vía. Esta situación impacta directamente a transportistas, productores y familias que dependen diariamente de estas rutas para acudir a sus centros de trabajo, escuelas y servicios de salud.
Rubiel Matías, transportista de la región, explicó que el constante tránsito de unidades pesadas y las condiciones climáticas han acelerado el desgaste del camino, lo que provoca fallas mecánicas frecuentes. Destacó que una intervención oportuna permitiría mejorar la seguridad vial y reducir los costos de mantenimiento de las unidades, beneficiando tanto a operadores como a usuarios.
El tramo carretero conecta comunidades como Ejido Morelos, Dorados de Villa, Lázaro Cárdenas, Genaro Vázquez, Emiliano Zapata y San Cristóbal Guanajuato, zonas con alta actividad agrícola y comercial. Por ello, su rehabilitación resulta fundamental para garantizar el traslado eficiente de cosechas, insumos y productos que sostienen la economía local.
Usuarios del transporte público, como Rodolfo Cigarroa Marín, coincidieron en que mejorar estas vialidades facilitaría el acceso a servicios básicos y fortalecería la integración regional. “Con caminos en mejores condiciones, todos salimos beneficiados”, expresó.
Los pobladores reconocieron que atender estos tramos carreteros contribuiría al bienestar de cientos de familias y al impulso del campo, por lo que hicieron un llamado respetuoso a la Secretaría de Obras Públicas para considerar su rehabilitación como una inversión estratégica para el desarrollo de la zona media baja de Tapachula. EL ORBE / Nelson Bautista

