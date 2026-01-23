viernes, enero 23, 2026
Gobierno Federal Refuerza Despliegue Militar en la Frontera con Guatemala

Tras el Estado de Sitio Declarado por Guatemala, la SEDENA Envió Efectivos Militares a Vigilar la Frontera
Ejército de Guatemala También Realiza Recorridos Para Combate al Crimen Organizado
El Despliegue Estratégico Tiene Como Objetivo Preservar la Seguridad en Chiapas

*SEDENA INTENSIFICA ACCIONES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DIVERSOS MUNICIPIO SDE CHIAPAS QUE COLINDAN CON LA FRONTERRA CON GUATEMALA.

Puebla, Pue.;22 de Enero.- Tras la declaratoria de Estado de sitio en Guatemala para combatir a la delincuencia organizada, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que existe un mayor despliegue militar y un fortalecimiento de la coordinación binacional en la frontera sur de México, particularmente en el Estado de Chiapas.

En declaraciones recientes, el titular de la Sedena explicó que las Fuerzas Armadas de ambos países han intensificado las acciones conjuntas con el objetivo de mantener la seguridad en la región fronteriza y evitar el desbordamiento de actividades delictivas hacia territorio mexicano.
«Sí, están tomando muchas previsiones, principalmente con la coordinación con las Fuerzas Armadas de Guatemala. Se hacen juntas de comandantes fronterizos y este es uno de los temas a los que se le está dando prioridad», señaló Trevilla Trejo.
El Secretario detalló que, como parte de estas medidas, se ha incrementado la presencia de efectivos militares tanto del lado guatemalteco como del mexicano, con despliegues estratégicos a lo largo de la línea fronteriza. Estas acciones buscan fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta ante posibles riesgos derivados del combate al crimen organizado en el país vecino.
En el caso específico de Chiapas, Trevilla Trejo destacó que la estrategia de seguridad se ha reforzado mediante una mayor coordinación entre las Fuerzas Armadas, la policía estatal y la Fiscalía General del Estado, lo que ha permitido un despliegue más amplio de personal en las zonas cercanas a la frontera.
«En el caso específico de Chiapas, de igual manera, se ha aumentado mucho la coordinación con la policía estatal y con la Fiscalía del Estado. Ellos también lo están desplegando mucho personal en el área de la frontera», afirmó.
El titular de la Defensa subrayó que existe un enlace permanente entre las autoridades de ambos países, lo que permite dar seguimiento puntual a la situación de seguridad en la región y actuar de manera preventiva ante cualquier eventualidad.
«Existe un enlace permanente y estamos muy atentos a eso», puntualizó.Sun

