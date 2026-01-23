viernes, enero 23, 2026
Internacional

TRUMP No Descarta Buscar un Cuarto Mandato en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó revuelo este jueves al publicar en su red Truth Social un mensaje celebrando “números récord por todos lados” y planteando: “¿Debería intentar un cuarto período?”.
La declaración fue hecha durante su participación en la ceremonia de firma del Consejo de la Paz en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 22 de enero de 2026.
Choque con la Constitución
La propuesta de Trump contradice la 22ª Enmienda, que prohíbe ser elegido presidente más de dos veces. Para que pudiera postular nuevamente, se necesitaría una reforma constitucional, un proceso complejo que exige mayorías calificadas en el Congreso y ratificación de los estados.
Expertos señalan que el mensaje se interpreta más como una provocación política y un guiño a su base que como un plan jurídicamente viable.
Señales de su entorno político
En los últimos meses, se han visto referencias a ‘Trump 2028’ en prendas de campaña y declaraciones de aliados, aunque sin un mecanismo claro para eludir la norma constitucional.
“Números récord” en la economía
El mensaje llega en medio de un discurso oficial que promueve un “boom” económico para 2026. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró desde Davos que la economía de EE.UU. podría crecer más del 5 % en el primer trimestre y acercarse al 6 % a fin de año, aunque varios economistas consideran difícil sostener estas cifras.
Como respaldo, la Casa Blanca citó el modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta, que estimó un crecimiento anualizado del 5,4 % para el cuarto trimestre de 2025. Sin embargo, los datos oficiales del Departamento de Comercio se conocerán recién en febrero.
Advertencias de analistas
CBS resalta que este diagnóstico triunfalista contrasta con alertas sobre posibles riesgos: incertidumbre por aranceles, riesgo de recalentamiento inflacionario y un clima social menos optimista, ya que muchas encuestas muestran que los estadounidenses esperan que Trump priorice la baja de precios.

