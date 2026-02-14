sábado, febrero 14, 2026
En Tuxtla Chico, Inaugura ERA Selectivo Estatal de Futbol, Rumbo a Olimpiada Nacional Conade 2026

El Gobernador Convivió con las y los Participantes y Entrenadores, a Quienes Deseó Éxito
Felicitó a las Delegaciones de las Distintas Regiones de Chiapas

En el municipio de Tuxtla Chico, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la inauguración del selectivo estatal de futbol soccer rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026. En ese marco, felicitó a las delegaciones de las distintas regiones de Chiapas y les deseó el mayor de los éxitos en esta justa deportiva.
Luego de convivir con futbolistas y entrenadores, el mandatario les animó a representar con dignidad y orgullo a sus municipios, a disfrutar cada encuentro y, sobre todo, a preservar la esencia del juego limpio. “Para nosotros todas y todos los participantes ya son campeonas y campeones”, expresó.

Por su parte, la directora general del Instituto del Deporte del estado de Chiapas, Bárbara Altuzar Galindo, convocó a conducirse con respeto y espíritu deportivo a las y los participantes de esta jornada, a quienes describió como “el corazón y la garra de Chiapas”.
Durante la ceremonia, María José Fernández Rodríguez, jugadora de la selección de Tuxtla Gutiérrez, realizó el juramento deportivo en representación de las y los competidores, comprometiéndose a participar con apego a las reglas y bajo el auténtico espíritu del deporte, por la gloria deportiva y el orgullo de sus municipios.
Asimismo, Uriel González Jiménez, árbitro de fútbol soccer, tomó protesta a nombre de las y los jueces, y aseguró que desempeñarán su labor con imparcialidad, respetando y haciendo cumplir las normas que rigen la competencia. Boletín Oficial

