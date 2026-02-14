Exhorta IMSS Chiapas a Completar Esquemas de Vacunación Contra Sarampión

*En Unidades Médicas del Instituto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas informa que, como parte de las estrategias de prevención del sarampión, fortalece las acciones de vigilancia epidemiológica y promoción de la vacunación, a fin de proteger la salud de la población y reforzar las medidas sanitarias en la entidad.

El titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, invitó a la población a verificar que niñas, niños, adolescentes y personas adultas cuenten con su esquema de vacunación completo, y acudir a las unidades médicas ante la presencia de fiebre acompañada de sarpullido u otros síntomas respiratorios, a fin de recibir valoración oportuna.



Destacó que la detección y notificación oportunas permiten dar seguimiento adecuado a los casos, y reiteró que el Instituto cuenta con personal capacitado y protocolos establecidos para la atención de enfermedades transmisibles.El coordinador auxiliar médico en Salud Pública del IMSS en Chiapas, doctor Arturo Oliver Rodríguez Gálvez, explicó que el periodo de incubación del sarampión es de siete a 21 días y que puede transmitirse desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido.Rodríguez Gálvez detalló que el virus se transmite a través de gotas respiratorias que pueden permanecer viables en el aire o en superficies hasta por dos horas. Señaló que entre los síntomas se encuentran fiebre, tos, escurrimiento nasal, ojos enrojecidos, inflamación de ganglios en el cuello o detrás de las orejas, manchas blancas dentro de la boca y un sarpullido que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.Ante la presencia de estos síntomas, el coordinador recomendó colocar cubrebocas a la persona afectada, evitar el contacto cercano innecesario, realizar lavado frecuente de manos y acudir a la unidad médica correspondiente para valoración.Asimismo, sugirió que las personas que hayan tenido contacto cercano con un caso probable o confirmado acudan a su unidad médica para valoración clínica y, en caso necesario, completar su esquema de vacunación.El IMSS en Chiapas reitera su compromiso con la vigilancia epidemiológica y la vacunación, e invita a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones del personal de salud. Boletín Oficial