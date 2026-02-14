sábado, febrero 14, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalExhorta IMSS Chiapas a Completar Esquemas de Vacunación Contra Sarampión
Estatal

Exhorta IMSS Chiapas a Completar Esquemas de Vacunación Contra Sarampión

0
14

*En Unidades Médicas del Instituto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas informa que, como parte de las estrategias de prevención del sarampión, fortalece las acciones de vigilancia epidemiológica y promoción de la vacunación, a fin de proteger la salud de la población y reforzar las medidas sanitarias en la entidad.
El titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, invitó a la población a verificar que niñas, niños, adolescentes y personas adultas cuenten con su esquema de vacunación completo, y acudir a las unidades médicas ante la presencia de fiebre acompañada de sarpullido u otros síntomas respiratorios, a fin de recibir valoración oportuna.

Destacó que la detección y notificación oportunas permiten dar seguimiento adecuado a los casos, y reiteró que el Instituto cuenta con personal capacitado y protocolos establecidos para la atención de enfermedades transmisibles.
El coordinador auxiliar médico en Salud Pública del IMSS en Chiapas, doctor Arturo Oliver Rodríguez Gálvez, explicó que el periodo de incubación del sarampión es de siete a 21 días y que puede transmitirse desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido.
Rodríguez Gálvez detalló que el virus se transmite a través de gotas respiratorias que pueden permanecer viables en el aire o en superficies hasta por dos horas. Señaló que entre los síntomas se encuentran fiebre, tos, escurrimiento nasal, ojos enrojecidos, inflamación de ganglios en el cuello o detrás de las orejas, manchas blancas dentro de la boca y un sarpullido que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.
Ante la presencia de estos síntomas, el coordinador recomendó colocar cubrebocas a la persona afectada, evitar el contacto cercano innecesario, realizar lavado frecuente de manos y acudir a la unidad médica correspondiente para valoración.
Asimismo, sugirió que las personas que hayan tenido contacto cercano con un caso probable o confirmado acudan a su unidad médica para valoración clínica y, en caso necesario, completar su esquema de vacunación.
El IMSS en Chiapas reitera su compromiso con la vigilancia epidemiológica y la vacunación, e invita a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones del personal de salud. Boletín Oficial

Exhorta IMSS Chiapas a Completar Esquemas de Vacunación Contra Sarampión
Artículo anterior
Presencia Institucional es Permanente y no se Bajará la Guardia: Óscar Aparicio
Artículo siguiente
En Tuxtla Chico, Inaugura ERA Selectivo Estatal de Futbol, Rumbo a Olimpiada Nacional Conade 2026
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Con éxito se realiza la carrera «Para el Amor no hay Obstaculos»

Al Instante staff - 0
*Se contó con la presencia del Gobernador del Estado Dr. Eduardo Ramírez Aguilar y su familia. Tapachula, Chiapas a14 de febrero 2026.- Entre pasos firmes...
Leer más

Feliz Dia del Amor y de la Amistad #ElOrbe

Al Instante staff - 0
Leer más

Exitosa 6ª Carrera Familiar del Colegio Miguel Hidalgo

Al Instante staff - 0
El Colegio Miguel Hidalgo de Tapachula realizó con éxito la 6ª edición de la “Carrera Familiar Pbro. Ezequiel Nieto Fuenlabrada 2026”, reuniendo a alumnos...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV