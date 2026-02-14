Presencia Institucional es Permanente y no se Bajará la Guardia: Óscar Aparicio

*Chiapas Vive un Proceso de Pacificación.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 de febrero de 2026.- El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, aseguró que Chiapas atraviesa un momento clave en su proceso de pacificación, derivado de los resultados positivos obtenidos durante esta Nueva ERA como parte de la estrategia integral de seguridad implementada en todo el territorio estatal, bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

El secretario afirmó que gracias al trabajo permanente, coordinado y contundente de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Chiapas destaca con más de ocho meses sin homicidios en diversas regiones, reflejo del fortalecimiento operativo y de las acciones preventivas desplegadas.

Asimismo, aseguró que la recuperación del territorio ha sido posible mediante la operatividad constante de las unidades Kanan, cuya presencia estratégica ha permitido reforzar la vigilancia, garantizar el orden y restablecer la paz social en puntos prioritarios. “La presencia institucional es permanente y no se bajará la guardia”, aseveró.

Con estas acciones, la SSP reitera su compromiso con el pueblo, garantizando la seguridad en Chiapas consolidándolo como referente nacional, demostrando que la coordinación, la estrategia y la voluntad institucional dan resultados contundentes. Boletín Oficial